Un bruit de pot d'échappement de moto (neige), au loin, s'approche. Le conducteur en descend, ouvre une porte, et entre dans un bar bondé... Voilà qui plante le décor de Bauta, le troisième album de Ondt Blod.



"Aux", le morceau d'ouverture, révèle dès les premiers instants un hardcore classique, annonçant directement la couleur. Arrive le moment fort, presque comme un coup de génie : la musique bascule vers ce qui sera la marque de fabrique de la première partie de l'album, à savoir des refrains que l'on peut chanter en chœur, des hymnes, à la fois chaleureux et entrainant, taillé pour faire vibrer les bars, les pubs, les salles de concert et pourquoi pas vous dans votre salon. Sur le style et le son de l'album, il est clair qu'on reconnait le savoir-faire de Yngve Andersen (Blood Command), ici aux manettes de ce qui devrait ravir les fans du genre. L'album nous livre des thématiques sur l'identité nord norvégienne du peuple Sami (leur activité nomade d'élevage des rennes restant un marqueur fort de cette communauté), également sur le détachement du groupe par rapport à Oslo qui représente la capitale urbaine et on imagine son élitisme artistique, en opposition à Kirkenes, leur ville d'origine. "FinnmarKING" narre par exemple la réalité régionale entre contrebande, motoneige et activité hors la loi, mais toujours avec humour ou ironie. J'ai été un peu décontenancé à l'écoute de "Joker nord" qui prend sur la fin une tournure électro bien faite pour enchainer sur un morceau lourd, "Máddu" (racines en Sami), qui fait référence à des traumatismes liés à la maladie mentale, à la mort et aux relations brisées, mais qui reste une invitation à prendre soin les uns des autres. On ne passera pas à côté de "Flamma", duo avec l'artiste Ida Maria, un titre quasi calibré pour être un hit radio. "Bauta", du nom de ces pierres de six mètres de hauteur érigées comme monuments aux morts sur les lieux de batailles particulièrement meurtrières, souligne encore une fois l'attachement de Ondt Blod a ses racines norvégiennes. Deuxième titre le plus long de l'album, il le clôture donc.



Un album entièrement chanté en norvégien, tellement accrocheur que vous ne l'aviez peut-être tout simplement pas remarqué.