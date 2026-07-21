Pour ce numéro 70, la rubrique Carousel Feeling vous emmène tout au nord de la Norvège, sur les terres des rennes et du peuple Sami, à la rencontre d'Ondt Blod. Malgré un emploi du temps particulièrement chargé entre la sortie de leur album, la promotion, les showcases et plusieurs dates dans leur pays, le groupe a pris le temps de nous accorder une interview.

Comment votre groupe s'est-il formé et quelle est sa composition actuelle ? Comment avez-vous choisi votre nom ?

Le groupe est composé aujourd'hui exactement de la même formation que lors de nos premiers concerts à Tromsø en 2012. Nous sommes cinq gars originaires de Kirkenes, dans le Finnmark, une petite ville industrielle à la frontière russe à peu près aussi loin au nord et à l'est, et aussi éloignée d'Oslo que possible en Norvège. Nous avions tous joué dans différents groupes en grandissant dans le Finnmark, mais Ondt Blod a vraiment commencé quand nous avons tous fini par déménager à Tromsø pour étudier. Soudain, nous vivions dans une ville avec une scène underground très vivante, où l'on pouvait assister à des concerts punk et hardcore plusieurs fois par semaine. Il est vite devenu évident que nous préférions être sur scène plutôt que devant.

Nous avions déjà joué dans des groupes avec des noms vraiment nuls, donc l'objectif était d'avoir un nom cool et facile à retenir. Ondt Blod signifie "mauvais sang" en norvégien, une expression qui désigne un conflit ou une embrouille avec quelqu'un. Plutôt approprié pour un groupe hardcore.



Où l'album a-t-il été enregistré et comment s'est déroulé le processus d'enregistrement ?

L'album a été enregistré sur dix jours et dix nuits dans un studio installé dans un manoir hanté au milieu des bois, près de Halden. On a travaillé dur, l'ambiance était assez intense entre le travail et la vie sur place, mais au bout de dix jours, nous sommes repartis avec notre nouvel album en poche.



Qui l'a enregistré et pouvez-vous nous présenter cette personne ?

Nous avons travaillé avec notre ami de longue date et producteur Yngve Andersen, surtout connu comme guitariste et compositeur du groupe Blood Command. Yngve est l'une des dernières rockstars de Norvège : il respire les riffs lourds et les refrains accrocheurs. L'enregistrement a été réalisé par Simon Jackman, qui avait déjà enregistré notre précédent album Natur. Simon est un immense talent et un mec adorable. Bref, on a passé un moment formidable dans notre manoir hanté.



La pochette de votre album représente une scène de sous-bois et trouve un bel équilibre entre obscurité et couleur. Qui l'a réalisée et pouvez-vous nous en dire plus sur son créateur ?

L'artwork est une impression en linoléum réalisée par l'artiste Dagfinn Gjerde, originaire de Kirkenes. Elle fait partie d'une série intitulée The Sun Returns ("Le soleil revient") et représente le soleil d'hiver qui revient dans les forêts de Pasvik, où beaucoup des membres d'Ondt Blod ont grandi. C'est une œuvre magnifique, et nous sommes très heureux que Gjerde nous ait permis de l'utiliser pour la pochette de l'album.



Votre groupe a collaboré avec plusieurs labels : Loyal Blood pour Finnmark (2016) et Fysisk Format pour Natur (2018). Pouvez-vous nous parler de ces expériences ?

Fysisk Format est le projet de cœur de Yngve et fonctionne comme une structure solo, il a toujours rassemblé la crème de l'underground norvégien, avec des groupes comme Cult Member ou Barren Womb. C'est l'un des labels indépendants les plus anciens et les plus appréciés de Norvège, lié au magasin de disques légendaire Tiger à Oslo, qui nourrit les kids alternatifs de l'underground norvégien aux côtés de Fugazi et Sonic Youth depuis près de trente ans. Nous avons toujours eu le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, avec chacun des labels avec lesquels nous avons travaillé. Pour chaque sortie, nous avons fait partie d'une bonne équipe, composée de personnes talentueuses, passionnées et bienveillantes.



Quel est votre label actuel et comment cette collaboration est-elle née ?

Nous avons sorti Bauta chez Playground Music Scandinavia. Nous connaissons Jørn, notre contact là-bas, depuis la scène underground d'Oslo et depuis l'époque où il travaillait avec notre guitariste John comme inspecteur de bars. Playground Music est le plus grand label indépendant de Scandinavie, mais l'équipe norvégienne est une petite structure soudée de cinq personnes basées à Oslo. Être sur un label qui a plus de moyens nous permet de travailler avec plus de monde et avec des gens encore plus motivés à perdre de plus grosses sommes d'argent. Même si nous sommes sur "le plus grand des petits ", l'équipe reste très passionnée et impliquée.



Quels souvenirs gardez-vous de votre nomination aux Spellemann ? Cela a-t-il aidé à donner plus de visibilité au groupe ?

Le Spellemannprisen ou "les Grammy norvégiens", comme disent les artistes norvégiens quand ils veulent se donner un genre à l'étranger, est quelque chose d'important. Et être nommé dans la catégorie révélation de l'année a ressemblé à une forme de validation par l'industrie musicale. Évidemment, nous n'avons pas gagné, mais ça ne nous a pas empêchés de nous saouler, de devenir arrogants et de nous comporter comme Oasis le temps d'une soirée.



Tu (Aslak Heika Hætta Bjørn, le chanteur du groupe) es souvent vu portant une veste de moto dans les vidéos et les photos, et on imagine aussi dans la vie de tous les jours. Quel type de moto tu conduis et quelle est ta marque préférée ?

Il s'agit en fait d'une veste vintage de motoneige. D'où nous venons, les motoneiges font partie intégrante de la culture des jeunes, et la veste que je porte est une veste Skii-Doo du début des années 2000. À l'époque du collège, nous étions punks et plutôt anti-tout, y compris les motoneiges. Cette veste est à la fois un hommage aux gens et à la culture du Finnmark, et un clin d'œil ironique : s'habiller comme les gars que nous rêvions d'être à l'époque.



Votre morceau "Flamma" est un duo avec la chanteuse Ida Maria. Pour les lecteurs qui ne la connaîtraient pas, qui est-elle ? Qu'est-ce qui a motivé cette collaboration ?

"Flamma" est un morceau un peu à part sur l'album. C'est une ode triomphale au cœur brisé et une énorme chanson pop, pas un concours de hurlements hardcore. Alex, notre guitariste, travaillait sur ce morceau depuis des années, et je suis vraiment ravi du résultat. C'est un peu emo, un peu alt-rock, et le travail de guitare rappelle Fontaines D.C.. Nous pensions que la chanson gagnerait à être interprétée par une voix féminine, et nous étions ravis qu'Ida Maria soit immédiatement emballée en l'entendant.

Elle est l'une des rares véritables rockstars en Norvège, donc c'est un immense honneur de l'avoir sur notre disque. Elle a explosé avec son premier album Fortress round my heart en 2008, et je me souviens l'avoir vue dans une multitude de festivals cet été là, en train de tout déchirer. Elle est ensuite partie à Los Angeles, a enregistré avec Iggy Pop et est devenue un trésor national norvégien. Elle a enregistré sa partie avec notre producteur Yngve via Zoom, et elle élève littéralement la chanson à des sommets.



Au moment de cette interview, votre album n'est pas encore sorti. À quoi les auditeurs doivent-ils s'attendre ?

Il est putain de génial. Les morceaux lourds sont encore plus lourds, les morceaux accrocheurs encore plus accrocheurs, et les morceaux rapides sont complètement fous. De loin, le meilleur album d'Ondt Blod.



Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous chantez en norvégien ?

Pour nous, chanter en norvégien n'a jamais vraiment été une question, c'était le choix le plus naturel. Les paroles comptent énormément pour ce groupe, et une grande partie de notre identité vient de l'utilisation de notre dialecte du nord de la Norvège. Cela oblige à être plus honnête, car il est plus difficile de se cacher derrière des clichés qu'en anglais. En même temps, cela rend les chansons plus directes et plus accessibles, que l'on parle de questions sociales, de culture Sami, de cœurs brisés ou simplement de boire un million de milliards de bières.



Quel est votre regard sur la scène musicale norvégienne actuelle ? Quels groupes appréciez-vous particulièrement aujourd'hui ?

J'ai passé ces dernières années à écouter exclusivement Ondt Blod, donc n'attendez pas de moi une vision claire de la scène norvégienne. Je trouve Cult Member excellent, j'adore leur dernière sortie, Gore, et j'aime beaucoup les jeunes guerriers thrash metal d'Arachno. Big up à Suncraft, qui jouera avec nous à Oslo et Drammen, et aux gars de sludge sami de Nágirčalmmid, qui joueront avec nous à Trondheim et qui ont de nouveaux morceaux à venir.



Vous allez bientôt entamer une série de concerts. Quelle est généralement l'ambiance de vos shows et qui compose votre public ?

Nos concerts sont les meilleurs putain de concerts. Des chœurs repris par le public, des mosh pits, des sauts de scène, le tout dans une ambiance de bienveillance, de respect et d'amour. Notre public est extrêmement passionné et fidèle, et nous avons énormément de chance d'avoir autant de personnes qui se soucient de ce que nous faisons.

Merci à Ondt Blod d'avoir répondu à notre interview.