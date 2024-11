On a connu (ou pas) le Omni français des années 2000, devenu plus tard Madame Kay. Un nouveau Omni, plus intéressant par contre, intègre nos pages : il s'agit d'un trio de post-punk originaire d'Atlanta, actif depuis 2011 et ayant débuté leur discographie par un 1er album en 2016. Évidemment, il n'y a rien de "punk", encore moins de "post", dans ce Souvenir marquant le retour du groupe après plus de 4 ans d'absence. Ce 4ème album, le deuxième chez Sub Pop, est notre entrée en la matière, ignorant jusque-là l'existence de ce trio influencé par Television, Talking Heads et Wire (le titre de l'œuvre a du sens tant le lien avec ces formations est évident !). On n'a pas été déçu par l'espèce de coolitude que renvoie la musique d'Omni, c'est joué avec finesse, énergie, concision et le tout sans trépidation, mais avec un certain goût tout de même pour des petites frasques. On constate assez rapidement que les Américains ne sont pas tombés de la dernière pluie (des membres sont issus de Deerhunter, Greenscreen, Carnivores) et déploient les grands moyens pour nous décontenancer, comme ces savoureuses structures rythmiques variées, et l'habillage magnifique de ces 11 morceaux de grande qualité par des guitares frémissantes et incisives. Classe !

Ted

Publié dans le Mag #61