Nous nous souvenons tous de notre première rencontre avec The XX. De ce son à la fois simple mais touchant, un brin nostalgique mais tellement moderne, tellement à part. La pause / fin de The XX a entrainé les trois membres à partir en solo. Oliver Sim est le dernier à sauter le pas et même si son compère Jamie XX n'est jamais loin, ici à la production, nous ne nous attendions pas à ce qu'il convoque Jimmy Somerville sur le premier single qui ouvre l'album. Les thèmes abordés sont très introspectifs notamment sur l'évocation de sa séropositivité. Les chansons déroulent le fil rouge du "bâtard hideux" et les paroles ne font pas dans la légèreté. Heureusement on retrouve musicalement ce qui rendait plus léger le répertoire de The XX. Après l'album de Jamie XX et celui de Romy, celui d'Oliver Sim est certainement celui qui se rapproche le plus de l'univers des XX, ce qui fait que sa sortie est la meilleure chose qui pouvait arriver en attendant une reformation de The XX.