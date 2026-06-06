Oldelaf est un homme pressé, mais après de multiples négociations et relances, il a trouvé un peu de temps pour répondre à quelques questions, si t'en veux plus, écoute son nouvel album...

C'est un humour un peu plus "direct" que sur tes derniers albums, ça te manquait d'être un peu plus premier degré.... pour ne pas dire "con" ?

Le fait que ces chansons aient été écrites pour Rire et Chansons a pas mal impacté la manière d'écrire : il fallait des gags assez directs, qui évoquent des sujets en lien avec l'actualité, même parfois graves, mais que ce soit efficace immédiatement, pas après plusieurs réécoutes. Et oui, ça fait du bien de varier les types d'humour et les manières d'écrire les chansons.



L'humour doit-il avoir une limite ?

Il faudrait que non, mais cela reste une utopie. Je ne me fixe pas directement de limite, mais dans la mesure où je n'ai pas envie d'avoir d'ennuis, ni de choquer ou de faire de la peine, les limites arrivent par elles-mêmes. Il y a une seule chanson sur laquelle Rire et Chansons m'ont dit non, sur les trois ans où nous avons travaillé ensemble : c'était une chanson sur le viol. Il faut que l'humour, certes, fasse réagir et réfléchir, mais reste divertissant pour que ce soit réellement considéré comme de l'humour.



Beaucoup de dates sont dans des villes petites ou moyennes, des lieux souvent évités par les artistes reconnus. C'est un hasard ou il y a une volonté de jouer partout ?

Je ne crois pas avoir une seule fois refusé de jouer dans un lieu, tant que les conditions techniques et humaines sont réunies. Au contraire, tant mieux si je peux découvrir un endroit, une salle, des gens que je ne connais pas encore.



Si tu devais donner un conseil au Oldelaf d'il y a 30 ans, celui qui allait découvrir la musique en groupe et sur scène, tu lui dirais quoi ?

Arrête de manger autant de fromage.

Merci Oldelaf et à Alessia, Olivier et toute l'équipe d'At(h)ome.

Photo : Romano Loris