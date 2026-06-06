Depuis son explosion médiatique en 2011, Oldelaf n'a pas joué la redite ou la surenchère, préférant sortir des titres et des albums plus personnels et moins immédiatement jouissifs que "La tristitude". C'est pourtant pour son talent d'humoriste que Rire & Chansons le recrute, il y chantonne des tas de titres entre 2021 et 2024, en écho à l'actualité ou décrivant des moments du quotidien, il enquille les chansons sans lendemain jusqu'à ce qu'on lui fasse remarquer que dans le tas, y'en a un petit paquet qui mériterait une plus belle exposition, alors avec beaucoup de patience et de travail, il en sélectionne douze et les (re)façonne pour en faire une compilation intitulée Délires chroniques.



Pas d'introspection, pas de fêlures intimes (encore que, si ça se trouve, Olivier a fait Allemand LV1 !), juste des textes assez drôles sur des personnages ou des situations qui prêtent à rire, si on aime le second degré et l'humour noir. On a donc une série d'idées qui auraient pu être des sketchs mais qui, en moins de 3 minutes et avec de belles mélodies, peuvent devenir des tubes. Pour ce qui est du comique de situation, on évite de visualiser l'histoire de "Chanel n°5" (les arrangements sont tops, dommage que le titre soit un peu moins percutant que les autres), mais on voit très bien "Les groupes de jeunes", ce début de bagarre à l'hospice avec "T'es qui toi ?" où des loubards Alzheimer s'embrouillent à l'infini ou ce couple qui discute sans forcément s'écouter et se comprendre ("Tu me parles" qui est plus triste que marrant malgré quelques belles vannes). À ce petit jeu du dialogue de sourds, l'absurde "Burnou" apporte un peu de tendresse à plusieurs sujets lourds et pas forcément simples à traiter avec humour. C'est une des forces d'Oldelaf, réussir à faire sourire avec des thèmes pas marrants, sans être aussi trash que Didier Super. Face aux Français râleurs, il n'hésite pas à mettre "Vous les Afghans" (qui se plaignent tout le temps), quand il pousse le bouchon un peu plus loin, il devient "Prof de natation" pour sauver des migrants qui tenteraient de traverser mers et océans sans savoir nager ("Couler en Méditerranée, c'est vraiment des vacances ratées"). Complètement décalé, il fait mouche (c'est un des meilleurs morceaux de l'album), met autant en marche les zygomatiques que les dendrites. Capable aussi de faire de la parodie pure, il s'attaque au reggae avec "Babylone" à coups de jeux de mots et de rythmes chaloupés. Se moquer, c'est son métier, attaquer les gens "différents" est devenu compliqué dans une société qui ne tolère plus forcément les moindres écarts, quand bien même ne sont-ils qu'humoristiques, mais peu importe, Olivier Delafosse balance trois morceaux discrimarrants sur ceux qui ont des soucis de prononciation ("Ph'lippe"), les dyslexiques ("Luc", vraiment poilant) et les personnes de petite taille ("Peter Dinklage" qui se plaint parce que "C'est pas parce qu'on est tout petits qu'on doit avoir des rôles de nains"), c'est parfois un peu con, mais comme ça fait rire et que ça met en avant de vrais problèmes, on ne peut que sousc-rire. C'est peut-être parce que c'est le morceau le plus efficace qu'il a été choisi pour être le premier clip, c'est peut-être aussi parce que la cible est réduite (et que la plupart sont pas très baraqués), et qu'on est nombreux à s'être foutu de leur gueule depuis la nuit des temps que ceux qui ont pris "Allemand LV1" en prennent pour leur grade. Hilarant, mais fallait y penser.



Si tu n'as pas enregistré tous les passages radio d'Oldelaf, on a le droit à un rattrapage avec ces Délires chroniques, il y aurait certainement de quoi faire d'autres volumes, peut-être que la réussite de celui-ci en commandera d'autres mais perso, je suis client de ce genre d'humour qui marie calembours et pensées un peu plus profondes à propos d'un monde pas toujours joyeux.

Oli

Publié dans le Mag #69