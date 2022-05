Les Polonais de Heavision ont plutôt tendance à nous envoyer du métal, je fus donc un peu surpris à l'écoute de The Old Man Coyote puisque ce groupe évolue dans un registre qu'on peut qualifier de "Dark country". Un truc folk, un poil americana mais surtout sombre (coucou Nic-U), du rock noir avec des attaques unplugged qu'on imagine bien passer à l'électrique (la puissance de "Nasawaylu" !), ça peut coller avec le style de l'agence mais les convergences entre les musiciens de ce projet particulier et d'autres plus métalliques (comme Moanaa) expliquent certainement davantage leur arrivée jusque dans mes oreilles. Car soyons honnêtes, je ne pense pas que cet EP soit trouvable aisément sur le marché français et à moins qu'un producteur richissime fan d'un groupe qui joue du Nick Cave qui serait resté longtemps enfermé dans une cave (ou une grotte pour les anglophiles) ne leur saute dessus après cette chronique, je ne suis pas sûr que ces lignes apportent beaucoup aux auteurs de ce Prologue. N'en reste pas moins quatre titres où la luminosité varie, où les guitares bénéficient d'un son ultra travaillé et qu'on prend plaisir à écouter. Laisse-toi tenter par la lyric video de "Procession of the lost souls" pour aller à leur rencontre.

Oli