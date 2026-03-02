Ok c'est okaaayyy ! Hum... Désolé. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de retrouver cette fripouille de Rom TomCat délaisser son rôle d'ingé son du Ch'nord et se remettre à la guitare et/ou au chant (Over The Stars, Black Sheep, Soft Animals). Si musicalement on reste en terrain connu du gaucher toujours très adroit à la six-cordes, à savoir un hommage vibrant à la scène emo/indie/punk et college-rock des années 2000 (Jimmy Eat World, The Ataris et Taking Back Sunday en tête), la spécificité de Ok Hockey, c'est le passage du chant en français. Généralement ça passe ou ça casse, ça peut être totalement Inadapté (hum) quand c'est mal fait, et sonner trop cliché, trop niais, mais point de ça ici. Bien au contraire, les 6 titres de cet EP s'enchaînent sans temps mort et passent crème, comme celle qu'il ne faut surtout pas mettre dans une carbo. C'est catchy à souhait, bourré de chœurs, ça galope comme il faut avec les moult breaks qui vont bien ("Édulcorant", "La vie en 4 couleurs"), c'est parfois plus posé ("L'histoire sans fin"), avec une petite balade acoustique ("Les cendres") pour clôturer le tout. Bien joué, emballé c'est pesé, le CD va souvent tourner en replay.