Ce n'est pas un secret, je ne suis pas un grand fan de pop chantée en français ni un grand fan de musiques électroniques et petit miracle, les Ok Choral m'ont rapidement rendu accro à leur électro-pop en français ! Le trio emmené par Grégory (chant et divers instruments) use des rythmiques d'Arnaud et des idées mélodiques d'Eddy (guitariste) pour composer de petits bonbons de chansons qui fondent sous les oreilles. Cet opus éponyme est leur premier bébé même si quelques titres sont déjà parus sur le net, notamment les deux regroupés sous le nom Liste noire en 2015, c'est quand même une grande réussite du fait de la maturité ressentie au travers des neuf titres. Proches de la Belgique géographiquement (Champagne-Ardenne), ils le sont aussi dans l'inspiration puisque Soulwax ou Ghinzu sont cités en référence. A la fois très adultes et très accessibles, Ok choral se picore instantanément mais reste en tête grâce à une certaine acidulité. Miam miam.

Oli