Un peu moins de quatre années nous séparent du remarquable Out of the Cold, Ogmasun a donc pris son temps pour composer et enregistrer les deux gigantesques titres qui forment ce nouvel album (plus de 35 minutes de musique !) où ils affirment leur envie d'exploration. On oublie les éventuelles caractéristiques métal (ou hard) pour être franchement rock (même avec les saturations) avec des sonorités chères aux années 70 (l'orgue de "Space bears chilling in a hot spring") et des constructions résolument prog' avec ce qu'il faut d'expérimentations et de riffs qui traînent ("Cote 304") pour étirer au maximum deux morceaux qui n'ont pas grand-chose de drone et à peine un poil de doom/sludge. À cheval entre post et prog mais jamais au galop, les Suisses travaillent les ambiances et marient les séquences là où d'autres identifieraient plusieurs titres. Épris de libertés, le quintette n'en fait qu'à sa tête et, de par sa maîtrise, joue avec nos nerfs et notre niveau d'excitation en étant capable de muscler radicalement une partie sans dénaturer l'esprit du titre. Les deux plages sont assez différentes, la première plus excentrique (voire un peu psyché), la seconde plus puissante et oppressante, mais je suis bien incapable de dire laquelle je préfère tant les deux sont intéressantes...

Oli