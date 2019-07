Leur K7 éponyme a suffisamment fait remarquer les Off Models pour que notre vœu soit exaucé, ils sortent un album ! Et il est dispo en CD via plusieurs labels ! Tu n'as donc plus aucune excuse pour passer à côté de leur indie rock et du charme de la voix d'Anne, plus douce que celle des Buzzcocks, à qui le titre fait un clin d'oeil. "Never fallen in love" est une compo qui a déjà vécu mais tu n'en retrouves qu'un autre déjà présente sur le EP spécialement sorti pour leur tournée et donc c'est bel et bien du son frais auquel on a droit. Enfin, frais, mais pas de toute jeunesse puisqu'une des principales ambiances est celle des années 80, entre sonorités distordues (peut-on parler de proto-pop-noise ?), basse sourde qui s'oppose aux guitares claires et joyeuse insouciance qui donne du rythme et des mélodies accrocheuses. L'ensemble est très homogène, il permet de renforcer la construction de l'identité du groupe et de se laisser porter par les titres sans rester bloqué sur une faiblesse (ou s'exciter pour un méga tube, encore que "Not what you think" m'a bien tapé dans l'oreille). Signature, jolie tournée, bel album (avec deux artworks assez opposés), Off Models confirme tout le bien qu'on pensait d'eux !

Oli