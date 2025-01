Créé en 2020 sous le nom Odonata (terme générique pour les insectes comme les "libellules") en formule duo (Fabienne et Steff), le combo devient un trio (avec une batteuse depuis remplacée par Stéphane) et a ajouté un "X-1" pour la sortie de son deuxième album. Estampillé "stoner doom psychédélique" jusque là, le groupe a quelque peu accéléré les tempos et a taillé dans le gras pour proposer quelque chose de plus rock n' roll, même si l'influence des seventies reste bien présente. Les six pistes sont marquées par le chant qui change d'intentions quasiment à chaque morceau, il peut se faire discret ou incantatoire, il peut être "particulier" voire dérangeant (selon moi en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec "La grande giostra"), aérien, électrisé, parlé ou simplement différent avec les interventions de Piero Nord sur deux titres. Ces variations comme les choix d'instruments (le didjeridoo) ou d'ambiances apportent beaucoup d'exotisme à l'ensemble qui garde sans souci son étiquette "psychédélique". Aventurier dans l'âme ? Amateur de voyages ? Cosmomega t'en propose sans bouger de chez toi...

Oli

Publié dans le Mag #62