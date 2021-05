Odessey And Oracle, du nom d'un album des Zombies paru en 1968, est un groupe lyonnais formé en 2014 ayant délivré cette année son troisième album en pleine crise sanitaire (la sortie ayant été décalée de six mois). Ce Crocorama a bénéficié d'un nouveau membre au sein de la formation, Roméo venu renforcer aux percussions le trio originel (Fanny, Alice et Guillaume) pour apporter une meilleure assise instrumentale et rythmique à cette pop colorée et féérique en langue française. Séduisante, la musique d'Odessey And Oracle étonne à bien des égards. En premier lieu, il y a cette volonté du groupe de faire du neuf (ou quelque chose de "frais" du moins) avec du vieux en utilisant par exemple des instruments qu'on ne voit pas ou plus du tout dans la pop comme le clavecin, la flute à bec, ou plus rare encore, le pianet, ce piano électrique conçu par la marque Hohner entre 1950 et 1970.



Crocorama est, en ce sens, un véritable retour sonore vers le passé qu'on se prend en pleine poire. En deuxième lieu, c'est cette ingéniosité dont fait preuve le quatuor dans l'art de construire et de diriger ses chansons de manière plutôt désarçonnante. Ainsi, là où certains titres utilisent le sempiternel modèle "couplet/refrain/pont/couplet/refrain", d'autres vont carrément jouer la carte de la progression haletante et de la rupture, un peu comme si la pop 70's française s'invitait à l'école de Canterbury. En troisième lieu, ce qui caractérise également Odessey And Oracle est son exploration de styles, mêlant allégrement la folk au baroque, la pop anglaise à la finesse du psychédélisme, en touchant ainsi à des genres qu'on ne nous sert plus autant qu'avant comme le soupçon de tropicalisme de "Mascara" qui aurait fait un très bon générique d'une série de dessins animés dans les années 70. C'est cette excentricité que nous apprécions finalement le plus chez ce groupe lyonnais mené par la voix frêle et malléable de Fanny, qui sous son faux air naïf envoie habilement des scuds en poésie (comme sur la propagande consumériste et le néocapitalisme avec la génialissime "Crocorama").



Tout comme certains artistes français fascinés par le retro futurisme pop, citons les excellents Forever Pavot, Odessey And Oracle charme à la fois par son ambition de faire de sa musique une réelle curiosité créative et puis surtout de la façonner de telle sorte qu'elle soit accommodante tout en étant riche, subtile et par moments, à l'image de son artwork, pleine de complexité.

Ted