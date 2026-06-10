A partir de 2015, Marcin Galkowski a développé le groupe Prad, la sortie de l'album Octotanker en 2021 marque un tournant puisque le nom de l'opus devient celui du groupe qui assure donc une certaine continuité tout en évoluant d'un style porté sur la cold-wave vers davantage de stoner et de doom. Changer de nom n'est pas un souci, d'autant plus quand on vient de Wroclaw (la ville a une histoire particulièrement riche et a connu, au moins, deux autres toponymes : Vratislav et Breslau). Avec leur son rocailleux et chaleureux, une voix qui scintille (et bien meilleure que certains chœurs), des distorsions rouillées et une rythmique assez lourde, les Polonais créent un pont spatio-temporel entre The Doors et un rock sudiste plus moderne (Red Fang, Stoned Jesus...) avec de temps à autre un soupçon de grunge des nineties (Mother Love Bone, Alice in Chains...) mélangé à une certaine idée de la lenteur (coucou Down). En écoutant Voidhopper, on pense à plein d'excellents groupes sans qu'Octotanker ne soit le clone d'aucun d'entre eux, preuve qu'ils ont assimilé un paquet d'influences pour se forger leur identité. Et pour poursuivre plus loin la découverte de leur univers, le combo propose une version "comic book" avec des aventures interstellaires qui collent bien avec leur goût pour le psyché/spatial.

Oli

Publié dans le Mag #69