Noir et beau comme un Soulages, même si c'est de l'Ocre. Avec ce premier album, on n'est pas de toute façon dans les couleurs primaires criardes ou vives, s'il fallait décrire chromatiquement l'univers d'Ocre. Les teintes seront effectivement sombres, profondes, denses, entrecoupées de gros éclairs électriques, que ce soit dans le chant, grave, un peu sombre ; la guitare inventive qui alterne riffs lourds, tendance grungy ; les structures quasi post rock ; ou les arpèges introductifs mélodiques. Damien A pour la batterie et Pierrick A pour tout le reste, c'est-à-dire la guitare, la basse et le chant, un duo clermontois qui tout au long des 9 pistes de ce premier album (après un premier EP sorti en 2022, baptisé sobrement First EP), développent une belle demi-heure musicale. C'est la section guitare qui donne le ton et le rythme, la batterie qui l'enrichit et la voix qui l'englobe dans une douce mélancolie. Élégant et sobre, Ocre rajoute une belle couleur sur la palette du grunge et nous rappelle au bon souvenir des Soundgarden, Bush, et autres Alice In Chains, et c'est réussi. À découvrir, à suivre, à applaudir.

Eric

Publié dans le Mag #67