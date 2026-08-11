Avec seulement deux musiciens à son compteur (Mélissa Acchiardi, batterie et synthé, et Vincent Duchosal à la guitare et aux effets), Oasis Boom nous donne souvent l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Formé en 2021, le duo lyonnais construit un univers math-rock fortement inspiré à la fois par les méthodes du krautrock et de sa transe, ainsi que par le jazz contemporain et sa créativité sans limite, le tout teintés d'expérimentations que seule la scène peut nous offrir pleinement. La capacité à explorer, la densité sonore et l'énergie dont fait preuve leur nouveau disque, Cactus bus, sorti chez Dur et Doux, forment une combinaison qui fatalement brouille nos repères, sans paraître indigeste pour autant. Il suffit juste de se laisser embarquer dans ce voyage, de se faire hypnotiser par les mélodies et de partir en transe avec les différentes pulsations, de suivre les motifs tracés au fur et à mesure par le duo, et puis surtout de se laisser surprendre. Car les occasions ne manquent pas ! Tantôt animal, tantôt mystérieux (comme sa pochette), cet album singulier et riche incite grandement à voir Oasis Boom sur les planches. Toutefois, il s'adresse particulièrement à un public initié au genre, comme ceux qui chérissent les sorties de leur excellent label, par exemple.

Ted

Publié dans le Mag #70