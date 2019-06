Du piano, du piano, encore du piano et un peu d'arrangements à cordes voire quelques touches électroniques, un style appelé "Néo-classique", tu l'as compris, c'est absolument ... ni notre cible ni un rayon dans lequel on se sent légitime pour le décrire. C'est pourtant ce que livre Ô Lake et c'est avec la promenade sur ces touches noires et blanches que je me suis fait totalement embarquer dans le nouveau projet de Sylvain Texier (ex-Fragments et de nombreux autres groupes pop, folk). Le multi-instrumentiste rennais délaisse donc ses outils plus rock (guitare, batterie...) pour se consacrer à son clavier et entre deux skeuds de post-métal et un autre de noisy-core, putain que ça fait du bien, pour une fois ma fille de 6 ans m'a dit "elle est belle ta musique" et elle a raison, Refuge, c'est simplement de la belle musique, tout(e) en douceur, quasi monochromatique (un blanc ouaté), contemplative. Quelques rythmiques à l'arrière-plan viennent parfois mettre un peu de nerf et de tension ("Holocene", "Epilogue") tandis que le gimmick de "Conversation" me renvoie à du Clint Mansell (son "Lux aeterna", une des rares références que je peux citer). Dans l'ensemble cristallin et limpide, Ô Lake mérite largement d'être sur nos ondes.

Oli