Toutes les rédactions spécialisées en rock et metal, au minima, connaissent forcément NRV Promotion. Cette structure de management/développement/accompagnement de groupes et de relations presse, menée depuis 5 ans d'une main de fer par la jeune Angela Dufin dite "Angie", fêtait son anniversaire le 27 septembre à Petit Bain à Paris. On y était et le programme rock était, cela va de soi, composé des petits protégés d'Angie qu'on avait hâte de découvrir sur scène.

Grandma's Ashes Il en fallait de l'énergie et une certaine audace pour organiser un évènement pareil. Pensez-y trente secondes : faire enchaîner en pleine semaine six groupes (et pas des duos, hein) aux styles différents sur la même (petite) scène de 19h à plus de 23h. Et pas des manches ! Certaines formations ont même foulé les planches du Hellfest cette année (Grandma's Ashes et Decasia). C'est aussi derrière, on imagine, une prise de risque commerciale, mais Petit Bain qui est une caution du bon goût s'est associé à l'évènement en co-production. Et le travail a visiblement été bien fait car la salle ce soir est bien remplie.



Decasia Il est 19h, Liquid Bear lance les hostilités avec son prog-rock ultra carré, quasi récité à la note près. Du pain béni pour les fans de ce genre aventureux où cassures, mélodies, contretemps, soli, mouvements et enchainements sont invités aux premières loges. Avec Liquid Bear, on s'est fait happer par ce voyage avant même de se poser la question de savoir si on aimait ou pas. Ça manquait quand même juste un poil de furie dans toute cette déclamation sonore. Théoriquement, d'après les avis des copains, Gurl devait être l'un des groupes les plus attrayants de la soirée. En voyant jouer le très jeune trio de garage-rock, j'ai finalement compris que leur style accrocheur, gorgé de mélodies émotionnelles à ne plus savoir quoi en foutre, était surtout le groupe le plus facile d'accès pour une personne étrangère à la thématique rock de cette soirée. Je valide clairement son pouvoir de séduction emo-punk. J'apprends au moment où j'écris ces lignes que le trio vient de sortir un six titres début novembre. Si ses chansons sont aussi magnétiques que le live de ce soir, je vous le recommande.



Storm Orchestra est la seule formation programmée ce soir dont la musique ne me procure rien. Ne cherchez pas plus loin : c'est son style. Un rock de stade pompé chez les rosbeefs, avec l'attitude qui va avec, bref, tout ce que je déteste. Ce n'est pas pour moi, tout simplement, même si je reconnais volontiers que les gaillards sont exempts de reproches sur scène : ça joue super bien. Je me rattrape avec un groupe que je voulais absolument voir, les ayant ratés au Hellfest : les Nantais de Decasia et leur heavy rock psyché. Les promesses ont été tenues, si bien qu'il s'agit très probablement du meilleur concert des 5 ans d'NRV Promotion. Leur groove à la fois granuleux et vaporeux nous a ensorcelé de A à Z. Le fantôme de Black Sabbath est apparu à Petit Bain ce soir. Comme Decasia, il y avait chez Howard ce goût prononcé pour le rock des années 70. Ce groupe délivre des morceaux vivifiants à base de guitares expressives et de riffs tranchants, sans parler d'une recherche mélodique poussée par des sonorités d'orgue Hammond et électroniques. Un régal et une folie dont on se souviendra.



Il est 22h45 et il revient à Grandma's Ashes de conclure cet évènement très spécial pour NRV Promotion. Le trio féminin de rock formé en 2017 fait honneur à sa réputation scénique, et sait doser son set avec sa fougue rock n' roll et son riffing heavy rock accompagnés de moments plus relâchés avec un brin d'onirisme. C'était tellement intense que leur show est passé à une vitesse folle. Le public applaudit le groupe qui décide de faire monter Angie sur scène avec tous les musiciens de la soirée. NRV est une famille, on en a eu la preuve vivante. On leur souhaite un joyeux anniversaire et on se donne RDV pour les 10 ans.

Merci à Angie !

Coucou à Carine de Petit Bain.