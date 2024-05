En 2015, je recevais le premier album éponyme de Novembre, un duo rock de Limoges formé de membres passés chez Erlen Meyer et mettant en valeur un rap-slam sentant le soufre. En 2023, l'Amiral et le Pendu renvoient de nouveau Fauve jouer dans le bac à sable en débarquant avec Inox, via une œuvre qui confirme les ambitions de Novembre. D'ailleurs, au sein de ce nouvel album (étrangement considéré par le groupe comme son premier), on y retrouve certains titres du premier essai éponyme retravaillés tels que "Music hall" ou "La colline silencieuse". Un faux départ à cacher ? Toujours est-il que, par curiosité, je me suis replongé dans la lecture de cette chronique inaugurale que nous avions publiée dans notre numéro Mag #22. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à peu de choses près, je pourrais réécrire ici les même propos que j'avais tenus il y a 8 ans déjà. Novembre, c'est toujours cet art lyrique macabre, cette espèce de polar sonore aux narrations mêlées de spoken word et de chants froids (celui du refrain de "Pendu" fait comiquement penser au timbre de Florent Pagny) posées sur des univers sinistres aux saveurs électroniques et de rock qui renvoient un peu, dans l'idée, aux formations présentes sur leur label Source Atone Records, plutôt connu pour sortir du metal et du post-rock. Sortiras-tu vivant de ce cauchemar inoxydable ?

Ted

Publié dans le Mag #58