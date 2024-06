10 ans après sa première sortie, November Might Be Fine continue son tour d'horizon des formats, ayant déjà sorti EP, LP, live, split, ils livrent All, un double album qui nous donne plus qu'un aperçu de leurs talents. Indépendant et autoproduit, le trio polonais arrive jusqu'à chez moi via leur attaché de presse chez Heavision et je ne te cache pas qu'il te sera difficile de dégoter la version physique de cet opus, pressé uniquement à 300 exemplaires. Il te reste Bandcamp pour les découvrir et si, comme moi, tu succombes soit à leur post rock, soit à leur post-hardcore (un disque pour chacun des styles), je t'encourage à les contacter pour voir s'ils peuvent en envoyer en France.



Deux albums pour ce tout, mais juste quelques mots pour les titres des plages et un partage assez manichéen de leurs compositions, le blanc pour le disque I et son rock instrumental enlevé, le noir pour le disque II et ses invités venus pousser quelques obscures vocalises pour donner un aspect post-metal encore plus corrosif au trio. Sample d'une discussion autour de la musique, envolées de riffs distordus, notes cristallines sur une rythmique adoucie, il ne faut que quelques mesures à "Hope" pour nous plonger dans une ambiance qui ravit tous les amateurs de post-rock. Les variations rythmiques comme la tonalité renvoient à Mogwai ou Explosions In The Sky et si le premier titre est relativement court, "Dream" laisse apparaître une construction plus prog et quelques gimmicks viennent nous ensorceler. Les deux dernières pièces dépassent la douzaine de minutes, c'est donc un voyage (un aller et un retour ?) qui s'offre à nous avec ses embûches (quelques coups de médiator) et ses routines (un rythme, une mélodie entêtante), les deux sont intéressants, mais j'ai une petite préférence pour "All" et ses reliefs plus prononcés. Cette première exploration vaut largement le détour mais nous s'en sommes qu'à la moitié de All dont on découvre ensuite la face sombre. Le chant est plutôt clair sur "Grief", mais les quelques cris venus de loin apportent une atmosphère particulièrement tendue et contrastent avec la musique plutôt tranquille et douce, clairement, on n'est pas à l'aise avec ce morceau et c'est évidemment l'effet recherché. À ce genre d'interventions, "None" ajoute quelques paroles déclamées dans un registre plus mystique/ésotérique, la basse et la guitare s'excitent davantage, le ton se durcit, on voit ainsi naître le post-hardcore sur la deuxième partie de "None". En grande partie instrumental, "Truth" étire là encore le spectre avec une sonorité plus métallique et un double chant (sur la partie finale) qui vient mettre tout le monde d'accord, mieux vaut se laisser emporter que de vouloir combattre ces gars-là. Mais comme November Might Be Fine n'est pas un groupe de brutes, ils terminent avec une réécriture des textes de "Hoppípolla" de Sigur Rós puisque l'anglais est plus accessible que l'islandais, "Love" est une déclaration d'amour sans heurt, toute en douceur.



NMBF : Kocham cie.

Oli

Publié dans le Mag #59