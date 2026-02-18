Je vais vendre la mèche tout de suite. Conforté depuis avril dernier (date depuis laquelle j'écoute le quatrième album de Not Scientists officiellement paru à la fin de l'été), je revendique et assume le statut de Voices comme album de l'année. Tout simplement. C'est presque trop simple. Mais c'est tellement vrai. Et ce n'est pas parce que j'adooooooooore le groupe (et les musiciens le composant) que je dis ça. Non, je dis ça car Voices le mérite. Et tu vas comprendre pourquoi.



Quatrième album donc, après un premier disque résolument indie rock, un second effort moins accessible mais tout aussi bon, et un Staring at the sun déconcertant à la première écoute, mais brillant pour les centaines qui ont suivies. Avec Voices, Not Scientists reste fidèle à ses amours et ses humeurs cold wave tout en éclaboussant l'auditeur de ses talents mélodiques, de la clarté de ses guitares et du mastodonte basse/batterie. Mais si Voices est aussi réussi, c'est avant tout parce que les véritables refrains, ceux dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui te collent à la peau et que tu chantes sous la douche sans t'en rendre compte, sont de retour. L'arrivée de Fred à la guitare, et pour la première fois dans le processus créatif, n'est assurément pas étrangère à cet état de fait.



Not Scientists a de nouveau fait appel à sa dream team pour habiller (de fort belle manière) le fond et la forme, et ce sont à nouveau l'excellent Santi Garcia (No More Lies, Lion's Law, CRIM) qui est aux manettes de l'enregistrement et de la production de ce disque absolument parfait, et Ulrich Totier qui s'est à nouveau occupé des visuels du disque. Un disque dans lequel la chaleur des guitares éclabousse la froideur des machines, tandis que la flamboyance des couplets rythme l'impertinence des mélodies et la clairvoyance des refrains remis au goût du jour. Un disque qui fait la part belle aux expérimentations en tout genre (la saturation de "Caught in the web", les impertinentes phrases de guitares de "End game"), assumant les sonorités rétro remises au goût du jour par des formations comme High Vis ou Death Lens ("Burnout", "I remember"), mais rappelant aux bons souvenirs de tous ceux qui les suivent depuis le début que ce groupe fait des miracles avec des guitares aux sons clairs et des mélodies imparables -"Voices"- qu'on chante à tue-tête -"The city call". Mais surtout un disque avec des chansons avec des putains d'intros, des putains de couplets et des méga putains de refrains. Chaque écoute de ce disque me fait découvrir de nouveaux sons non perçus lors d'un précédent passage sur ma platine et me fait vivre une nouvelle expérience.



Douze titres, donc douze tubes. C'est le tarif avec Not Scientists. Même après des dizaines d'écoutes (oui oui), j'ai toujours des frissons quand démarre l'intro de l'énigmatique "Caught in the web" ou quand explose le refrain de "Cul de sac". J'ai même les larmes aux yeux quand "Voices" me rappelle les premières heures de ce groupe qui jouait partout où il le pouvait à ses débuts et que je ratais que très peu. Et je deviens rouge comme une pivoine tant je hurle les ohhh ohhh de "I remember" ou les paroles de la fin de "The architect". Et je ne te parle pas de ma tendinite provoquée par ma lamentable mais louable tentative de air drums sur "End game".



Voices est sorti, et Voices est l'album de l'année. Je n'aspire qu'à une chose désormais : mesurer l'ampleur de ce disque splendide sur scène. Vous pouvez être sûr que je serai au premier rang pour frissonner une bonne fois pour toute.