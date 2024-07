J'ai en quelque sorte une relation privilégiée avec Not Scientists. Il faut dire que je les aime bien ces quatre-là, autant musicalement qu'humainement. On ne va pas refaire l'histoire, tu la connais. Mais ils arrivent encore à me surprendre. Ils auraient quand même pu me mettre dans la confidence, moi, leur plus grand fan, que Kicking Records, Rookie Records et Kidnap Music allaient de nouveau unir leurs forces pour sortir Staring at the moon, un EP composé de quatre chansons live enregistrées en avril 2023 au Ninkasi à Lyon, ainsi que quatre titres enregistrés lors des sessions de Staring at the sun.



Les morceaux live, qui clôturent le disque, sont issus du précédent LP et s'avèrent être les premiers enregistrements avec Fred (The Pookies, Forest Pooky Quartiet) ayant intégré la formation en remplacement de Jim avant la sortie de Staring at the sun. C'est aussi et surtout un bon moyen de constater que le groupe a habilement intégré ses samples sur scène et que la restitution des effets guitares est impeccable. Mais pour ma part, le principal intérêt de ce disque est de profiter de quatre nouvelles bombes inédites.



Ces titres n'ont pas trouvé place dans le tracklisting de l'impeccable Staring at the sun, ne correspondant pas, dixit le groupe, à l'ambiance du disque. Il est vrai que "Spit it out" (single impeccablement punk et imparablement mélodique), "Fasten your seatbelts" (aussi suffocant que puissant) ou "Brace for impact" (rapide, explosif et aux chœurs agressifs et addictifs) auraient peut-être été difficiles à caser au milieu des morceaux plus atmosphériques de son aîné (ce qui n'est pas le cas pour "Unverified"). Ce qui n'empêche qu'on tient quand même là le quarté dans l'ordre ! Car ces morceaux transpirent comme ses prédécesseurs la classe. Ça rock à tout va et ça rolle pas dans la farine l'auditeur qui aura inévitablement le smile à la fin de l'écoute. L'esthétisme sonore complète formidablement l'artwork aux couleurs revisitées, et il aurait été fondamentalement dommageable de passer sous silence discographique ces quatre pépites. S'il vous en reste sous le coude, faites-moi signe les gars, ok ?