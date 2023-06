Not Scientists en couverture du mag célébrant ses 25 ans était une évidence. Il faut dire que Ed squatte nos pages depuis plus de deux décennies, et que je considère que ce groupe, formé en 2013, est ce qui s'est fait de mieux lors des années 2010. Rien que ça. Et ce n'est pas Staring at the sun, le troisième album, qui me fera changer d'avis. De l'eau a coulé sous les ponts depuis le précédent disque, et comme tu vas pouvoir le constater, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Bonne lecture !

Salut Ed. Alors, c'est bientôt le grand jour ! Enfin, pourrais-je dire ! Toi qui as sorti beaucoup de disques avec tes différents groupes/projets musicaux, comment appréhendes-tu ou comment vis-tu les derniers jours précédant la sortie d'un de tes disques ?

La sortie de celui-là est assez particulière compte tenu de la période COVID. Pour nous, le processus a été plus long que pour d'autres groupes. On a fait notre dernier concert le 15 décembre 2019, et on avait décidé de prendre une année sabbatique suite au départ de Thibault, mais aussi parce qu'on avait tellement joué qu'il fallait qu'on fasse une petite pause. Et on s'est dit qu'on allait prendre le temps d'écrire un disque. La COVID est arrivée, et on s'est retrouvé à avoir plus de temps que prévu. Donc on a pris le temps, on en a même pris un peu plus que prévu, et peut être même un peu trop (rires). Et nous voilà à peu près à trois ans de la sortie de Golden staples.

Presque quatre ans en fait...

Ah ouais... (rires). C'est donc la première fois de ma vie qu'il se passe autant de temps sans sortie d'album et sans concert, donc tout ça, c'est quand même assez particulier ! Cette sortie d'album, on l'attend avec impatience. On en peut plus d'attendre, à tel point qu'on compte les jours pour pouvoir repartir en tournée.



Mais en général, quand tu sors un disque, y-a-t-il une excitation les jours qui précèdent la sortie, un questionnement...?

Ouais ! Moi, je compare ça au sentiment que je peux avoir avant de monter sur scène. C'est plus de l'impatience et de l'excitation qu'autre chose, et là, c'est le sentiment d'impatience que les gens puissent l'entendre et l'avoir, de voir les réactions, et surtout que les gens aient entendu les morceaux AVANT de nous voir en concert. On a fait quelques concerts en fin d'année 2022 au cours desquels on joue pas mal de nouveaux morceaux mais le public venant aux concerts ne les connait pas. Ça nous donne l'occasion de les roder sur scène, mais c'est un rapport complètement différent. Quand le disque sera sorti, on en jouera ses morceaux et ceux qui suivent le groupe les auront entendus !



Le line-up du groupe a évolué depuis Golden staples. Changement de bassiste (il y a précisément trois ans !) et dernièrement, changement de guitariste, Jim, avec qui tu as joué pendant de nombreuses années. Que s'est-il passé ?

Ce n'est pas une histoire très originale. C'est comme dans un couple : c'est une histoire relativement banale. Ce n'est pas pour minimiser la situation, car c'est quand même émotionnellement très compliqué, mais il arrive un moment où les gens en viennent à ne plus s'entendre, à ne plus être sur la même longueur d'onde, à ne plus avoir les mêmes envies. Du coup, ça rend moins fun tout ce que tu fais dans le groupe. La raison pour laquelle on fait de la musique, c'est d'abord pour prendre du fun, et ensuite on essaye de le faire bien mais si ce n'est pas rigolo, ça perd vite de son intérêt. C'est une relation qui, avec le temps, s'est un peu effritée et on est arrivé à un moment où le mieux, c'était d'arrêter.



Aussi bien pour Jim que pour Thibault ? Ou c'est encore d'autres raisons pour ce dernier ?

Thibault avait ses raisons, et ça a aussi été difficile. Encore une fois, ce n'est pas une histoire unique... des histoires de groupes, comme celle-là, on en connaît beaucoup, même trop d'ailleurs. Il faut dire aussi que mettre quatre personnes dans un camion, tout le temps ensemble, tous les jours, ce sont des rapports qui ne sont pas naturels. Il faut être vraiment sûr de partir sur la route avec des gens avec qui tu t'entends vraiment bien et être capable de faire des compromis, car quand tu vis en communauté "resserrée" comme ça, tout est un peu amplifié. C'est comme si tout ce que tu disais et tout ce que tu faisais était sous une loupe, car on se connaît tellement bien que les relations deviennent un peu étranges par rapport à "dans la vie normale". Pour Jim, c'était un peu pareil : tout est une question d'alchimie. Nous n'étions plus en phase, tout simplement.



Est-ce que le fait que Jim soit parti, dans ta tête, t'es-tu dit à un moment que ça pouvait mettre le groupe en péril ou à aucun moment, tu t'es dit : « Not Scientists va s'arrêter » ?

(Silence) Non pas vraiment, car on est réellement impatients de sortir ce disque et de repartir en tournée. C'est plus des histoires internes qui sont difficiles à expliquer, d'autant plus que ça fait 20 ans que je fais de la musique avec lui. C'est compliqué à décrire ce qui se passe dans nos têtes quand on communique. Si on nous voyait, on nous prendrait certainement pour des fous, un peu à la Some kind of monsters (rires). Il ne faudrait jamais filmer aucun groupe aussi longtemps, on passerait tous pour des tarés ! On n'est pas aussi fous qu'eux dans le film, mais bon...



Est ce que le fait de jouer aujourd'hui avec Fred (ex- Pookies ), qui vous avait dépanné fut un temps et avec qui vous aviez joué à trois guitares le temps de quelques concerts (Ouais !) était-il évident ? De même, jouer avec des proches de votre sphère (votre bassiste joue dans No Gut No Glory avec Bazile), c'est rassurant ?

Oui. Au départ, trouver un remplaçant, c'était une question compliquée parce qu'on ne savait pas trop. Et puis, Bazile nous a fait repenser à Fred et ça nous a du coup paru évident car c'est vrai qu'on avait fait trois semaines de tournée avec lui et que ça c'était très très bien passé. C'est un excellent guitariste, un virtuose, et on se connaît depuis très très longtemps, car lui joue avec mon frère Forest depuis toujours. On lui a donc proposé, et il a dit "Ok". C'est donc rassurant car on se connaît depuis très longtemps.



Le disque sort une nouvelle fois chez Rookie Records/Kidnap Music, et c'est le retour également chez Kicking Records qui avait sorti le premier album. Pourquoi avoir changé votre fusil d'épaule par rapport au précédent disque et avoir "multiplié" les labels ?

On bossait déjà avec les labels allemands sur Golden staples et en France, on avait alors pris la décision de le faire en DIY, parce qu'on s'en sentait capable. Thibault était alors dans le groupe et s'occupait de pas mal de choses en lien avec ça. Sur ce nouvel album, on avait un peu plus envie de déléguer pour pouvoir se concentrer d'avantage sur la musique et les tournées. Avec Mr Cu!, on se connaît depuis toujours et ça a paru évident.



Sur le précédent, que vous a apporté la distribution de l'album en Allemagne, que ce soit au niveau promo, concerts,...?

C'était très cool car effectivement, ces labels indépendants font de la promo en faisant des envois à des radios, à des zines, et ça nous a pas mal aidés pour les tournées et pour faire passer le mot. On a une bonne relation de confiance avec eux : ils nous kiffent, on les kiffe, ils ont envie de nous aider, on a envie de tout faire pour qu'ils puissent travailler comme il faut, et c'est une relation sans prétention mais le fait de pouvoir déléguer des choses (surtout aussi loin en Allemagne, où on a ni le réseau, ni le temps et ni les compétences de faire de la promo là-bas), c'est plus confortable ! C'est bien de savoir que quand tu vas jouer aussi loin de chez toi, il y a des gens qui travaillent à faire passer le mot aux disquaires et aux médias.



Et ça vous a ouvert des portes en Allemagne ? Déjà, avec les Uncommonmenfrommars, vous y avez beaucoup joué...

Ouais, on a senti plus de public, plus d'opportunités de concerts - on y a fait des super tournées avec notamment The Baboon Show ou Pascaw qui sont aussi chez Kidnap Music - et on a des amis en commun avec ces gens-là car ce sont des proches de groupes comme les Spermbirds avec qui on a tourné à l'époque avec les Unco. C'est un réseau du type "les amis de mes amis sont mes amis" !



Parlons du disque en lui-même. Il a été enregistré il y a un petit moment déjà. Comment s'est passé le processus d'écriture et de création, et quelles ont été les différentes étapes d'élaboration de ce disque ?

Quand la COVID a frappé avec les confinements successifs, tous les groupes ont fait la même chose : tu te retrouves chez toi et tu écris des morceaux. Je suis plutôt du genre à écrire que si j'ai besoin d'écrire. Disons que je ne suis pas un gros bosseur (rires). En général, on se dit : on va sortir un disque à telle période donc il faut écrire des morceaux et je me mets au travail à ce moment-là. Là, avec la COVID, j'avais tellement de temps que j'ai eu de l'inspiration et j'ai écrit une douzaine de morceaux que j'ai ensuite envoyés aux autres. Jim, quant à lui, avait écrit quelques musiques sur lesquelles j'ai posé du chant. Puis on a retravaillé tout ça ensemble, dans la salle de répète. On a essayé de se voir une semaine par mois pendant un peu plus d'un an, car on habite tous un peu loin les uns des autres. On a pris ce que chacun avait fait de son côté et on a remis ça à notre sauce.



Le disque a été enregistré quand, exactement ?

Le disque a été enregistré en deux sessions. Une en milieu d'année 2021, et une en décembre 2021. Tout ça a pris du temps car, la COVID a donné de mauvaises habitudes, il a fallu se remettre dans le bain du quotidien, relancer la machine, reprendre les choses en main, et on a eu un petit peu du mal à s'y remettre, en fait. On a donc perdu pas mal de temps, on hésitait aussi à sortir le disque car on ne savait pas si on allait pouvoir tourner. On ne s'est donc pas pressé pour l'enregistrer ou pour avancer sur toutes les étapes d'après car on se disait qu'en ne pouvait pas tourner, on pouvait se donner le temps. Il se trouve qu'on s'est peut-être donné un peu trop de temps mais ça nous a permis de tout faire comme il faut. Pour une fois, on était dans les deadlines concernant la pochette...on avait tout quand il fallait. On a tendance à être plus en retard, d'habitude ! (rires).



Dans votre excellente biographie, il est mentionné que le disque est la pierre angulaire d'un groupe qui roule à tombeau ouvert sur l'autoroute de l'imprévisible. C'est quand même bien dit ! (rires) Vous avez renouvelé votre confiance à Santi, qui semble vous avoir repoussés dans vos retranchements pour de nouvelles expériences sonores. Auriez-vous sincèrement pensé sortir un disque comme Staring l'est aujourd'hui ?

Oui. Avant d'arriver en studio, on avait envie de faire évoluer le son et d'expérimenter, essayer de nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs une discussion qu'on avait prévu d'avoir avec Santi en arrivant au studio. On n'a pas eu le temps car c'est lui qui nous a dit exactement la même chose : « Je pense que ce disque, il faudrait faire évoluer le son, aller vers l'inattendu ». Il nous a expliqué ce qu'on avait envie de lui dire. On a fait des percussions avec des plats à paella qu'on a choisis par rapport aux sons qu'ils faisaient quand ils tombaient par terre, on a enregistré des chants dans une cave, on a utilisé des sons de synthé.... À ce sujet, avec les maquettes de l'album, on est allé chez un pote à Valence qui s'appelle Tommy Rizzitelli, le batteur de Space Art qui était un groupe précurseur de la musique électronique/synth pop en France dans les années 70 et c'est lui qui a rejoué certaines de nos partitions avec son matos puis on a emmené ces pistes là au studio. C'est lui qui joue les pistes de synthé. Pendant la période COVID, j'ai eu le temps d'expérimenter certaines choses, on en a parlé tous ensemble et on avait envie d'essayer de nouvelles choses. On a mis tout ça dans un sac, on a secoué et ça a donné l'album.



Ce sont des éléments sonores qu'on retrouvera en tournée ?

Tout ce qu'il y a sur le disque, on peut le reproduire en concert



La première écoute de cet album m'a personnellement quelque peu décontenancé, puis au fur et à mesure des écoutes, j'ai été convaincu par les mélodies et l'ensemble des morceaux. Ce disque a-t-il été écrit pour sortir d'une éventuelle zone de confort ?

Non. Je ne suis pas capable d'écrire dans un but précis. Si je m'assoie pour écrire un morceau punk, neuf fois sur dix, c'est un morceau pop qui va sortir ! Et inversement. Je n'ai pas de technique ou de méthode. À chaque fois que j'écris un morceau, j'ai l'impression que c'est la première fois que je fais ça, que je ne sais pas comment m'y prendre. Au final, ce sont toujours des accidents. Rien n'a donc été fait exprès. Le seul truc qu'on savait en arrivant en studio, c'est qu'on voulait expérimenter des sons mais au moment de l'écriture, ce ne sont pas des choses qui nous passent par la tête.



Vous avez conscience qu'avec ce disque, vous allez en surprendre plus d'un, et que c'est un disque peut être plus difficile d'accès que les précédents ?

Je ne saurais pas te dire, je ne m'en rends pas compte. Je pense que c'est le meilleur disque que nous ayons fait. Je ne suis pas à la bonne place pour évaluer le taux de surprise, car quand tu fais partie d'un groupe, dès que tu introduis le moindre petit élément nouveau, tu as l'impression d'avoir révolutionné ton son ou ton style, et quand tu fais écouter à des potes, ils te disent : « Ah non, c'est super, c'est comme d'hab' ! » (rires). Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre, mais si ça surprend, tant mieux ! On n'a pas fait volontairement un disque différent, mais par contre, ce qu'on n'aurait pas envie de faire, c'est de refaire le même disque cinq fois de suite !



Sorry, I don't understand...peux-tu nous parler des thèmes des textes ?

C'est drôle, car pour quelqu'un qui est d'un naturel optimiste et joyeux, mes textes sont souvent assez sombres. En général, j'écris quand il se passe un truc de merde, ou quand je ne me sens pas bien. Parfois même, je m'inspire des merdes qui se passent dans mon entourage pour écrire, car je suis vachement affecté par ce qui se passe autour de moi aussi. Donc, ça donne des textes souvent pas très joyeux. Après, il faut dire que ces derniers temps, il s'est passé pas mal de trucs de merde, entre la COVID, le décès de mon frère, les relations compliquées avec mon père, bref, pas mal de choses personnelles. Si tu rajoutes les histoires des autres, ça fait des choses à raconter !



La fin du disque sonne comme du Not Scientists des débuts. C'est dû au hasard ou c'est encore une hallucination de journaliste qui voit un retour du début à la fin du disque ?

Ah, genre la boucle est bouclée ? Non. Encore une fois, c'est pas du tout fait exprès car quand on met en place la tracklist d'un disque, on regarde le disque en tant qu'entité. Maintenant, peut-être qu'un psychologue te donnerait raison mais si c'est le cas, ce n'est pas volontaire. En même temps, ça voudrait dire qu'on est arrivé au bout, donc ça ne me plaît pas trop comme idée (rires).



Parlons de la pochette. Toujours une œuvre d'Ulrich Totier...

Ulrich, et sa compagne Paloma H. Cortes qui est photographe. Ils ont collaboré à deux sur ce projet.

Comment se déroule la création d'un artwork pour Not Scientists ? Ulrich part d'une idée que vous lui communiquez, ou a-t-il une totale liberté en ayant écouté le disque ou les paroles ? Cette pochette est vraiment saisissante, je l'aime beaucoup...

Moi aussi. J'aime toutes nos pochettes mais c'est sans doute notre plus réussie et on en est vraiment super contents parce qu'elle a un côté un peu mystique. J'ai le sentiment que c'est le genre de pochette qui donne envie de la regarder en écoutant la musique, car tu peux y trouver ou non du sens, et même plusieurs sens différents.



Elle est presque hypnotique, car on ne voit pas le visage et, en même temps, on arrive pas à détourner le regard...

Tu la regardes ou elle te regarde ?



Alors, là, elle me regarde, tu vois...

Avec Ulrich, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on lui envoie le disque, le titre des morceaux, le titre de l'album, et il a carte blanche. Sur les deux disques précédents, il nous avait proposé plusieurs choses et on a choisi. Sur Staring at the sun, il a collaboré avec Paloma et ils nous ont proposé ça. Et il n'y a pas eu d'autres propositions, car c'est ce visu qu'on a choisi tout de suite.



Et lui sait t'expliquer pourquoi il l'a fait, ou pas du tout ?

C'est pas mal de ne pas avoir d'explication, car chacun peut faire sa propre interprétation. Moi, par exemple, je vois un personnage qui aurait pu être dans le film Dune...C'est mieux sans explication, en fait !



Vous avez énormément joué depuis les débuts du groupe jusqu'à la pause après Golden staple. Envisagez-vous de redevenir les rois de la route, ou de vous focaliser sur de plus grosses scènes et d'enchaîner rapidement avec un nouveau disque ?

On est arrivé au bout d'un système. On tournait vraiment énormément, au point qu'on ne savait plus où jouer ! Il fallait qu'on fasse une pause car quand on est à jouer deux fois par an dans la même ville, et te demander où est ce qu'on peut aller jouer en France, c'est qu'il y a un souci. On finissait par monter les tournées à l'envers : "où est-ce qu'on n'a pas encore joué ?" Même pour les organisateurs de concerts, c'était bien qu'on fasse une petite pause. On est motivé pour jouer un maximum, on attend que ça. Mais ça sera peut-être "un peu moins de concerts, mais un peu mieux". Avant, on partait en France, on jouait tous les jours pendant quinze jours et là, on va peut-être essayer de faire ça de manière un peu plus organisée. Avant, le but était de jouer le plus possible, quel que soit l'endroit...il fallait qu'on joue. Maintenant, on va essayer de choisir un peu mieux.



Bazile me confiait dernièrement que Fred était motivé pour jouer ses morceaux, c'est à dire composer rapidement. C'est quelque chose qui est prévu ?

Fred débarque et joue des morceaux auxquels il n'a pas du tout participé, ce qui est un peu normal... On a déjà commencé à composer avec lui parce qu'on aimerait rapidement jouer un ou deux nouveaux morceaux sur scène de son cru, histoire qu'il se sente un peu plus "chez lui". C'est bien car en général, quand on a fini un disque, je ne réécris pas tout de suite. Là, au moins, ça m'oblige à rester dans le bain, en mode "compo". Si tout se passe bien, on sera en mesure d'enregistrer un disque quand on en aura besoin.



Genre la semaine prochaine quoi, super.... (rires) Le W-Fenec fête ses 25 ans. Depuis 25 ans, tu as enchaîné divers projets, dont UMFM et NS qui ont été tes groupes principaux. Que retiens-tu de la période de tes débuts que ce soit au niveau des concerts, des enregistrements, es-tu nostalgique de cette période ?

Je ne suis pas nostalgique. Quand je vois tout ce qui a été fait avec Uncommonmenfrommars, maintenant, j''en suis non pas détaché mais j'arrive à le regarder sous un autre angle. Tout simplement parce que ça fait tellement longtemps qu'on a arrêté. Et j'ai du mal à croire qu'on ait fait autant de choses cool. Je me sens hyper chanceux d'avoir pu vivre tout ça, et de continuer à vivre tout ça. Honnêtement, je me réveille tous les matins en me disant que j'ai de la chance de faire ce que je fais, de pouvoir continuer à faire de la musique et qu'il y a encore des gens en face que ça intéresse. Je trouve ça assez incroyable.



Et quand il y a 25 ans Internet se démocratisait et qu'aujourd'hui, on peut écouter n'importe où n'importe quand de la musique, qu'est ce que ça te suggère en tant que consommateur et créateur de musique ? Ce rapport à l'immédiateté, tout ça...

Je consomme la musique un peu comme tout le monde. J'ai un compte Spotify. Ce qui est positif, c'est que ça me permet de découvrir plein de zic. Ce qui est négatif, c'est qu'il est presque difficile de découvrir de nouveaux trucs tellement il y a de choix. J'écoute de temps en temps des radios, comme Steweo, la radio Mowno en ligne, pour changer mes habitudes et ne pas écouter mes propres playlists. J'essaye de me "balader" et de me servir de ça pour me mettre en position d'entendre des choses auxquelles je ne m'attends pas. Que la musique soit aussi accessible, pour nous, c'est super. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde consomme la musique de la même manière. Après, tout le monde n'achète pas autant de disques que toi (rires), heureusement que tu existes !



C'est la fin. Un dernier mot à ajouter ?

Le disque sort le 3 février, et le prochain single sort le 9 janvier avec un clip, et on devrait commencer la tournée aux alentours de février/mars/avril. Très bon anniversaire à vous, merci pour tout le soutien depuis le début ! C'est un honneur pour nous de faire la couverture de ce numéro du magazine, et nous en sommes très reconnaissants.



À bientôt en tournée alors

Grave !!!

Merci Ed, merci Cu!, merci Elo.

Photos : JC Forestier

gui de champi