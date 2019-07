Prêt(e) pour un blind test sur l'indie rock des 90's ? Avec ce pack de 6 (soit un EP de 6 titres, bien vu !), Normcore aime titiller notre mémoire. Malicieusement, chaque morceau commence juste avec une guitare, qui, déroulant un thème et un son, nous rappelle en quelques secondes aux bons souvenirs de groupes d'antan, comme Pavement, Dinosaur Jr ou les Pixies (voire Nirvana dans l'intro de "Buddy bud"). Sans prétention, mais avec talent, ce groupe de Montreuil-sous-Bois, s'inspire des plus grands pour proposer leur sauce de rock indé, avec une dose d'énergie et de bonne humeur en plus. Lucas (Basse), Xavier (Chant/guitare), FX (Chant/guitare), et Baptiste (Batterie) nous offrent 6 mets de premier choix, aux saveurs différentes. Car ils sont bien modestes d'appeler leur 2ème EP Six pack, comme s'il s'agissait de 6 titres semblables. C'est plutôt une palette de nuance que nous propose Normcore. Suivant le morceau, on y retrouve le côté noise de Dinosaur Jr, le côté destructuré de Pavement, l'influence surf music des Pixies, ou le côté cool de Weezer. Côté cool que l'on capte d'ailleurs aisément dans leur clip de "Buddy bud", très... Beer fitness. Tout cela est excellent messieurs dames !

Eric