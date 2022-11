Nordkapp n'est pas qu'une ville située au nord de la Norvège, c'est aussi un duo constitué d'ex-membres de feu SaaR, formation post-rock instrumentale de Paris : le guitariste Paul Deligny (également membre de Mia Vita Violenta), et le batteur Constantin du Closel (également membre de Bank Myna). Pour la petite histoire, le projet naît grâce à Paul en 2012 à Amiens, mais prend réellement son envol lorsque Paul, alors étudiant à Paris, fait la rencontre de Constantin. Ce duo de "post-math-rock" (dixit les intéressés) sort son premier disque nommé Spin, après neuf ans de travail et une tonne d'idées peaufinées et maturées comme une bonne gnole. Ils ont plutôt bien fait car le résultat est convaincant.



Ce qui caractérise Nordkapp sont ses plages longues qui s'étirent - 3 sur 7 ont d'ailleurs la même durée, soit 8 minutes et 54 secondes - hormis deux "interludes" expérimentales et ambients qui, pour le coup, sont d'une durée rentrant dans les normes d'une chanson disons "classique". La longueur est telle qu'il est parfois facile de caser deux voire trois chansons en une, des chansons qui oscillent entre math-rock, post-métal, post-rock. En gros, vous êtes prévenus, ça passe ou ça casse ! Nordkapp alterne donc sans grande surprise des phases ascendantes et descendantes avec une certaine classe, où s'entremêlent les plages de guitares (merci la loop) pas mal inspirées (cela va du riff chirurgical ou groovy à des petits gimmicks jazzy-math en passant par des arpèges cristallins propres au post-rock). Le travail rythmique est aussi riche que celui de la guitare. Très bien écrit, puissant et délié, le jeu de Constantin sait parfaitement s'adapter à l'humeur mélodique de Paul. Ils ne font qu'un, d'ailleurs, le groupe arrive à nous faire oublier qu'ils sont finalement que deux à réaliser cela, là où les styles susmentionnés sont généralement joués par des trios ou des quatuors.



Cette ambivalence ressentie dans la musique de Nordkapp se projette également sur l'artwork de Valentin Pinel sur lequel des astronautes découvrent une ancienne cité en ruine sur une planète inconnue. Un univers singulier qu'on vous invite à explorer.

Ted