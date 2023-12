Il y a des disques avec lesquels la connexion se fait immédiatement. Mais genre, instantanément. Clac (et même claque). Hop. Bingo. Ska goes brass de No Water Please fait partie de ceux-là. Le septuor, qui se définit comme "fanfare jazz-punk-tout-terrain" et qui écume le terrain depuis quinze ans déjà, a sorti fin 2022 l'album qui va te faire du bien par où ça passe.



Après avoir fêté les 4 décennies du mouvement punk avec un premier opus intitulé Punk goes brass, No Water Please remet le couvert en rendant hommage cette fois à la scène ska en interprétant (ou plutôt, en réinterprétant façon brass band) douze morceaux incontournables d'un mouvement musical fortement imprégné de revendications sociales et qui a débarqué au Royaume-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Au programme des réjouissances : des covers bien senties de The Skatalites, Madness, The Specials, Jimmy Cliff ou bien Fishbone. Chouette. Et je suis persuadé que les allergiques aux contre-temps et aux jamaïquaneries y trouveront leur compte quand ils passeront (et repasseront !) ce disque dans leur hi-fi tant Ska goes brass est un hymne à la fête, à la bonne humeur et à la décontraction. À la manière des excellents Fils de Teuphu (que de bons souvenirs !), No Water Please exécute avec brio et passion un exercice qui pourrait être casse-gueule mais qui, en y imposant sa marque de fabrique, se révèle réussi. Comment ne pas craquer au groove enivrant de "Baggy trousers" des Madness, aux rythmes dansants de "A message to you Rudy" (Dandy Linvingstone) et de "Sarri Sarri" (Kortatu), ou aux sonorités ensoleillées de "Ma & pa" de Fishbone ou de "You're wordering now" de Andy and Joey ? Et si tu n'avais besoin que d'un seul morceau pour te laisser subjuguer par le talent d'interprétation et d'arrangements de No Water Please, tu n'as qu'à te frotter à "Nite klub" de The Specials.



C'est frais, parfaitement exécuté et distrayant au possible. Tous ces ingrédients ont été mixés par No Water Please qui peut fanfaronner d'avoir réussi un grand coup. À la vôtre !!!