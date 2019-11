"Sky's the limit" chantait Notorious B.I.G., pour un quatuor toulousain, la vision va plus loin puisque pour eux, il n'y a No Sky Above Us. Pas de ciel, pas de limite. On peut donc s'élever, tout au moins par l'esprit, aussi haut que leur imagination nous emmène. Marqués par le trip hop bristolien des années 90 (Massive Attack, Portishead) et ses dérivés (Morcheeba ou Lamb pour ne citer que deux autres références à voix féminine), le quatuor ne se repose pas pour autant sur l'organe et le piano de Stéphanie pour construire ses titres. En effet si la douceur de l'ensemble s'impose, le rock n'est pas en reste avec des rythmiques parfois plus marquées (bravo Loïc pour la gestion du tempo), l'utilisation de filtres pour éloigner le chant et la guitare d'Olivier capable de sortir leurs plus belles distorsions pour nous faire hérisser les poils ("Run" dont la basse introductive -d'Aldric- n'est pas sans me rappeler Archive). En 3 titres (mais 22 minutes), No Sky Above Us joue avec nos sens, imprime son style, ne se contentant pas d'une réduction mineure à quelques grands noms, brouille les pistes en changeant les tons, les vitesses, les effets mais se fait un nom avec cette deuxième production aux qualités illimitées.

Oli