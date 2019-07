Qui arrêtera No Money Kids sur sa lancée ? Le duo électro-blues enchaîne les albums comme si composer des pépites était un jeu d'enfants. Ils sont passés à la couleur et à des titres un peu plus pop-rock, s'éloignant un peu de leurs racines et se donnant ainsi davantage d'envergure s'évadant du cadre qu'ils avaient créé. Étrangement, c'est quand ils invitent un rappeur américain (Charles X sur "Chains") que leur côté blues ressort le plus, avec l'autre guest (le DJ The Toxic Avenger), les entêtants sons synthétiques sont à la fête et me font aimer l'électro. La revue d'effectif mériterait certainement un décorticage en règle de chacun des titres pour comprendre comment et pourquoi tous fonctionnent aussi bien en étant différents mais faute de temps, je ne m'arrête que sur la reprise du "Crazy" de Gnarls Barkley pour dire que le groupe aurait pu aller plus loin dans son travail et la jouer à la "See me laughing" ou à la "Blue shadow", les plages qui correspondent plus à l'idée qu'on se faisait d'eux. Trouble étend le champ des possibles en gardant une qualité hors du commun, finalement la question n'est pas de savoir qui les arrêtera mais qui voudrait les arrêter...

Oli