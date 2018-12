Man down Loaded gun Take me to your home Burning game Easy The hangman Black hole Hear the silence My love Shot the master

Quand l'électro rencontre le blues, ça peut donner Play de Moby. Soit des samples vocaux de chanteurs du début du XXème siecle noyés, dissous dans la musique électronique. Quand la rencontre entre ces deux grands courants musicaux se fait sur un pied d'égalité, ça donne No Money Kids. Ce duo parisien composé de Félix Matschulat (guitare-chant) et JM Pelatan (basse-machines-synthés) sort déjà son deuxième album Hear the silence en 2017, après I don't trust you en 2015. Pour cette deuxième livraison, on retrouve l'essence du blues : un belle voix rauque qui peut aussi être plus douce, une guitare rythm'n'blues avec quelques riffs plus rock. Tout cela englobé assez subtilement d'électro raffinée. Pas de nappes de synthés suffocantes ou des sonorités indus agressives mais juste une enveloppe rythmique et des effets légers. Comme les préparateurs de hot rod, No Money Kids revisite l'ancien, non pas pour faire du neuf, mais pour magnifier la musique d'antan avec des sons plus contemporains. Pas un pillage, ni une inspiration, juste une belle évolution.

Eric