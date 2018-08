C'est face à une jolie pochette attirante évoquant les vacances estivales à la plage que je découvre le véritable premier album de No Metal In This Battle, des Luxembourgeois dont on vous avait dit le plus grand bien à l'époque d'Ours, leur deuxième EP de math-post-rock. Si la formule reste toujours instrumentale avec une recherche de narration musicale dans l'intention, le propos a légèrement évolué vers des contrées rythmiques afro. Comme à l'accoutumé, NMITB pose un décorum sonore qui subit au gré du (bon) moment des tensions nerveuses parfois soniques en faisant bourdonner les guitares et basses, sauf que la formation a cette fois-ci affublé la plupart de ses nouveaux titres d'un groove afro-beat si cher à Fela Kuti. Si bien que sur Paprika, le rythme devient roi et rend la musique d'autant plus propice à la danse ("On15", "Assfro", "Paprika"), un peu comme le fait actuellement dans un style plus heavy rock les américains de Here Lies Man. Forcément, ça nous parle, et l'on se réjouit que le combo adepte de fusion saisissante n'ait toujours pas placé de métal dans cette bataille.

Ted