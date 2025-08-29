Au milieu des tas de vinyles envoyés dans le terrier, parfois se trouvent (se cachent même) des 45 tours. C'est rare, mais ça arrive. C'est le cas du 2-titres d'un quatuor toulousain répondant au nom de No Drama. Et ce qui est assez frustrant et difficile dans ces moments-là, c'est de se forger un avis sur la ou les artistes. En tout cas, ce que je décèle d'emblée à l'écoute de "Papershop" et de "A city within", c'est la jeunesse de ce groupe d'indie pop punk. Le style ? La manière de jouer ? De chanter ? Bah, un peu tout ça mélangé. Ça sent la fraîcheur, l'imperfection, l'innocence, la sincérité, et puis le goût de jouer comme leurs bands préférés, peut-être. C'est franchement touchant et leurs compositions le sont tout autant. Ils ne se prennent pas la tête, jouent sans prise de risques, vont à l'essentiel. Grâce à eux, on retourne 20-30 ans en arrière lorsqu'on découvrait avec émerveillement des groupes comme Mineral, Weezer, Jawbreaker ou encore American Football. Il s'agit de leur 2e sortie, après un 1er EP éponyme en 2023 (ils se sont formés en 2022), et tout ce qu'on leur souhaite est de poursuivre dans cette voie, continuer à jouer, à tourner, à s'éclater. Et si on devait leur donner quelques conseils pour la suite, ce serait de soigner davantage la production de leur disque, et de changer de nom, car on ne compte plus les No Drama sur la planète...

Ted

Publié dans le Mag #65