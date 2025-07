Pour cette interviOU, on a pensé à la guitariste et chanteuse Nina Attal qui vient de sortir son cinquième album, Tales of a guitar woman. Si le titre du disque porte bien son nom, on n'a pas voulu trop centrer cela sur son instrument de prédilection, mais plus généralement sur la musique. Car elle est ouverte d'esprit, comme sa musique !

Pop OU rock ?

Indéniablement rock, car tout simplement le rock ne se joue pas sans guitare, alors que la pop oui.



Guitare acoustique OU électrique ?

Électrique, une palette plus large pour s'exprimer, que ça soit au niveau du son ou de la manière de jouer. Je ne peux pas me passer des bends pour avoir des frissons. Même si j'adore l'acoustique et j'en joue de plus en plus.



Accord mineur OU majeur ?

Mineur, la mélancolie qui va avec m'emmène plus loin dans mes émotions. Mais la vérité est que le must, c'est le parfait mélange des deux.



Gibson ou Fender ?

Arghf, c'est dur... Fender pour ce chapitre de ma vie, même si j'ai des Stratocaster Custom Guitare Garage, mais ma ES 335 restera un des grands amours de ma vie.



Autodidacte ou académique ?

Quasiment full autodidacte. Comme dans la vie, le must c'est d'avoir les connaissances, mais d'être assez intelligent pour vite les oublier et sortir du cadre (sourire).



Enregistrer en studio OU jouer sur scène ?

Jouer sur scène ! Même si j'aime de plus en plus être en studio pour m'exprimer et enregistrer ma musique, la scène reste l'endroit où je me sens le plus moi-même et le plus libre. Une adrénaline incomparable.



Introvertie OU extravertie ?

Introvertie totale, voir maladif (rires). Je n'aime pas tellement les interactions sociales, ça me demande beaucoup d'énergie. Et oui, c'est paradoxal. En même temps, sur scène, personne ne vient me parler (rires) et je déteste le téléphone par exemple...



Se faire surprendre par le public OU le surprendre ?

Le surprendre, sinon j'aurais l'impression de les arnaquer et de mal faire mon boulot (sourire).



Tourner en France OU à l'étranger ?

Les deux, c'est super. Évidemment, sortir du territoire et exporter sa musique donne un sentiment de succès et de consécration, c'est toujours génial de pouvoir découvrir des choses dans tous les cas.



Chanter en français OU en anglais ?

Anglais. Ça n'est pas ma langue maternelle, mais ça l'est en musique. Depuis toujours, je n'écoute exclusivement que de la musique anglophone, anglaise ou américaine, donc l'anglais est une évidence pour moi. En plus de ça, j'habite en Suisse allemande depuis 5 ans et l'anglais est devenu ma langue du quotidien, donc je développe une relation encore plus fusionnelle avec l'anglais aujourd'hui.



Joue en solo OU jouer des solos ?

Des solos ! À gogo ! En fait, j'aime les deux. Jouer en solo est un exercice que j'aime de plus en plus car ça challenge et ça demande encore plus d'exigence envers soi-même. En revanche, jouer des solos, c'est bien plus que ça, c'est viscéral.



Salle OU festival plein air ?

Pas facile, c'est tellement différent comme vibe ... Peut-être que je dirais salle finalement pour la proximité avec le public.



Vinyle ou numérique ?

Je ne suis pas une ultra experte là dedans, donc je parlerais plus de l'objet que vraiment du son. Le vinyle pour le côté vintage et nostalgique qui marche bien avec ma musique.



Écrire seule OU en jam session ?

Seule, j'ai vraiment besoin de ça pour être la plus authentique possible dans ce que je fais.



Album concept OU traditionnel ?

J'aime les deux. Entre Wish you were here des Pink Floyd ou Harvest de Neil Young par exemple, je ne saurais choisir (sourire). En revanche, les albums chef d'œuvre sont ceux avec un fil rouge et qui ont été composés comme tel.



Écriture des morceaux sous contrôle OU avec spontanéité ?

Je ne sais pas trop dans quel sens va cette question, mais en gros, j'écris tout toute seule à la guitare-voix jusqu'à être satisfaite de la chanson dans cette forme et ensuite on peut passer au reste de l'instrumentation et de l'arrangement. Donc je dirais spontanée au départ et plus sous contrôle ensuite, même si une chanson n'est jamais figée jusqu'à ce qu'elle sorte.



Home studio OU studio pro ?

Dans mon processus d'écriture, il y a des deux. Home studio au début pour que je puisse aller au bout de mes idées et quand tout est vraiment prêt avec les musiciens, studio pro avec matos vintage.



Setlist fixe OU changeante ?

Plutôt fixe, même si on est pas à l'abri d'une improvisation. Généralement, le live c'est quelque chose que j'aime bien bosser en amont. Même s'il faut du temps de rodage, j'aime respecter les dynamiques, les interactions que l'on a imaginées en amont. En revanche, les parties solo sont free et toujours au signe (sourire).



Nina Hagen OU Nina Simone ?

Nina Simone. Mon frère s'appelle Simon ... et sans le faire exprès de la part de mes parents. Pour être très honnête, je ne connais pas tant que ça Nina Hagen, ça ne m'a jamais trop parlé...



Gabriel Attal OU Yvan Attal ?

(rires) Yvan, of course. Je ne me prononce pas en politique, même si j'ai des avis et des opinions sur tout ce qu'il se passe dans le monde évidemment. J'aime beaucoup le cinéma et Yvan Attal fait partie des réalisateurs et acteurs français que j'aime bien. Je souligne, aucun lien de parenté, s'il y en a qui se demandent toujours !

