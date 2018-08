La série Nick Oliveri continue (même si on a raté l'épisode 3, "le rouge") et ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir entendu le début pour comprendre la suite (ici, "le jaune"). Voilà donc les 8 morceaux où le bassiste un peu dérangé répond présent, tout d'abord un "Walk on" pas vraiment acoustique même s'il est issu du répertoire de The Uncontrollable, un duo formé avec Blag Dahlia (The Dwarves) qui devait se la jouer unplugged, Nick s'occupe de tout sur ce morceau plutôt pop-punk. En 2006, il venait prêter sa voix éraillée aux Biblical Proof of UFOs pour un titre qui a un peu moins d'intérêt que ses reprises de Ramones : "Endless vacation" pour Death Acoustic (en mode gueule de bois) et "Susy is a headbanger" pour amener les enfants à écouter du punk. "Hanging low" est bien plus accrocheur, les Loading Data avaient réussi quelques jolis coups avec Double disco animal style, ils s'offrent une nouvelle promo en explosant le casting de ce N.O. hits at all vol.4. Le titre des Dwarves est sympa mais bien trop court pour marquer autant les esprits. "Super hero" des He Who Can Not Be Named est passable, le récent "Don't believe" des Rattlin' Bones est plus excitant mais les gagnants sont bel et bien les Loading Data (même si Nick perd la mémoire).

Oli