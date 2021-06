Wrong way men You drive my mind The same boat #untitled w/ bass Malvo The witches Where is your smile Don't throw your rights It's time

Niandra Lades, tiré du nom du premier album de John Frusciante ( RHCP ) sorti en 1994 pendant sa célèbre période junkie, est un groupe Clermontois qui a fait l'actu entre les deux périodes de confinement avec la sortie de son troisième album, You drive my mind, trois ans après le succès d'estime de Night funeral. Pour tout vous dire, nous n'avons pas pu résister à la délicatesse et aux fulgurances indie-rock de ce quintet qui balance sans vergogne ses influences indie-rock 90's (citons Sebadoh, My Bloody Valentine, Sonic Youth, ou même The Cure) et dont la variété de leurs morceaux apporte un ensemble un tantinet contrasté tuant ainsi l'ennui. En effet, Niandra Lades est à la fois capable de nous embarquer dans un univers pop ambivalent qui berce ("Untitled w/ bass", "It's time") autant qu'il cogne ("Wrong way men"), et dans le temps d'après nous éjecter dans une sphère sonore cosmique ("Where is your smile"). Et puis, ne mentons pas, il y a également cette petite touche "émo" ("The same boat") qui nous plaît tant chez ces gars-là, sûr que notre Gui de Champi national ne saurait être insensible à ce You drive my mind.

Ted