C'est toujours avec une certaine appréhension qu'on découvre un nouvel album de Ni. Bien que la musique des Burgiens/Lyonnais évolue subtilement au fil des disques, avec comme point d'orgue de nous rendre toujours encore plus fou (comme eux d'ailleurs), la surprise réside toujours dans l'approche qu'a le quatuor à construire les murs de son labyrinthe pour jouer avec nous et tenter de nous perdre. Concernant Fol naïs, son troisième et dernier album en date, il apparaît clairement que le groupe a décidé de densifier son spectre en sonorités métalliques, à tel point que sur certains passages, on a la sensation de plonger la tête la première dans un album de Meshuggah. Pour autant, on ne va pas faire les surpris car ses prédécesseurs avaient déjà amorcé progressivement cet arsenal de riffs pachydermiques et ce "gros son" qui fait mal.



Fol naïs signifie "Né fou" en vieux français. Ce fou, c'est très probablement celui du Roi, le bouffon représenté en double sur cet artwork très réussi, qui dans une posture 69 joue à un jeu qui ne plairait qu'à des mecs bourrés ou à des ados en mal de sensations. C'est drôle, mais une minute. Un propos qui pourrait être tenu par 99,99% des gens de cette planète qui aurait le malheur/bonheur (rayer la mention inutile) de tomber sur cette œuvre de neuf morceaux (quasi) instrumentaux à l'esprit déjanté et semés d'embuches. Extravagante, la musique de Ni se contorsionne, évolue plus vite que le vent, défie la gravité à chaque fois qu'elle emprunte un nouveau nom de bouffon, mais sait aussi promptement s'adoucir. "Triboulet", le plus connu des fous de la cour du Royaume de France (il l'a été sous le règne de Louis XII et François Ier) a droit à trois parties dont la première est une introduction paisible montant en régime au fur et à mesure que le temps s'écoule. Cette partie de l'album est d'ailleurs celle qui se détache un peu du reste (moins metal, plus jazz-math) avec le pesant et lancinant épilogue "Cathelot" qui aurait eu sans problème sa place sur Pantophobie, l'album précèdent.



Extravagant, on le disait, mais transgressif et innovant aussi, comme Frank Zappa ou Magma l'étaient en leur temps dans la sphère rock, Ni prouve une fois de plus qu'il est capable d'évoluer et de nourrir son art d'inspirations diverses (un petit glitch par ci sur "Brusquet", un petit drone par là pour ouvrir et fermer le disque) pour ne pas tourner en rond et surprendre davantage son auditoire. Il va falloir cependant vous armer de culture metal, jazz et math (pour les plus évidentes) pour en faire partie, avec si possible un bagage dans lequel se trouve une place large réservée à la sensibilité pour les dissonances, les distorsions, les polyrythmies, et tout plein d'autres éléments qu'on va vous laisser découvrir sagement dans ce Fol naïs d'exception.

Ted

Publié dans le Mag #60