Avant d'être le nom emprunté par un duo rock de Reims, News From Nowhere est connu par le roman de l'écrivain britannique William Morris ("Nouvelles de nulle part, une ère de repos" en VF) écrit en 1890. Pour ceux qui aiment se plonger dans les livres de science-fiction et les idées du socialisme utopique, je vous laisse fouiller sur Internet, là n'est pas notre sujet. On va plutôt se plonger sur les 7 titres de ce ...'Til the morning comes, troisième disque énergique des Rémois. Inconnu de nos services auparavant (merci Araki Records pour la découverte), le duo fondé en 2015 et composé de Mo (guitare-voix) et Ben (basse-voix) joue, selon leurs dires, un "post-grunge" à l'aide d'une boîte à rythme.



Cette dernière aidante, le rendu nous fait plutôt penser à du punk-rock lo-fi énergique, surtout quand retentissent les chansons les plus énervées ("Big bad wolf", "State of emergency", "Total control"), même si on reconnait malgré tout des éléments typiques de la scène grunge, comme cette guitare dégueulant des larsens sur "Morning comes". Le travail des voix (l'une, féminine, répondant à l'autre, masculine, et vice-versa / le travail des chœurs) et la façon de chanter (ce ton rageur !), n'est pas non plus étranger à notre ressenti, et c'est peut-être même ce qui détermine la force de ce disque dans ce raffut électrique. La production de ce ...'Til the morning comes est en effet "légère" et le son des guitares trop criard et saturé en aigus à notre goût, laissant par moments un manque évident de profondeur (rôle que doit tenir une basse a priori). Pourtant, ses compositions sont franchement plaisantes, brutes de décoffrage, avec une hargne que ne renieraient pas les protagonistes de la scène grunge justement. De plus, News From Nowhere n'oublie pas quelquefois de faire redescendre la pression pour nous ménager comme sur l'excellente "Falling apart", ou bien "The end and the start" qui rappelle au début les moments posés d'Incesticide de Nirvana avec ses arpèges de guitares savoureux. Et si c'était ça finalement, le post-grunge ?

Ted