The New Mourning nous vient d'Autriche et propose de façon assez générale une indie pop rock lo-fi, c'est une direction globale car les huit pistes de Songs of confusion explorent des idées et des inspirations assez différentes. Le quatuor travaille sur ses sons, ses mélodies, varie le chant et les rythmes, semant un peu de confusion chez l'auteur d'un article qui essaie de présenter le tout. Le groupe se nourrit d'influences seventies (Neil Young, The Velvet Underground...) comme de plus récentes (Wilco, Arctic Monkeys...) pour fabriquer son identité à facettes multiples, en fonction de son background, chacun y retrouvera des accointances différentes permettant des discussions et des découvertes. Selon les directions prises, on aura aussi plus ou moins d'affect avec les morceaux. Qui de la douceur électrisée de "Ease the pain", de la pop plus classique de "Suit you", ou de l'aventureux "Meaningful song", aura tes suffrages ? Et parfois, au sein du même titre, la couleur change. Par exemple, "Fight" débute avec un côté dépouillé très sombre et folk pour se terminer en crescendo presque punk ! Mais si les gars s'essayent à diverses ambiances, ils le font toujours avec une certaine élégance qui fait qu'on ne zappe pas d'une plage à l'autre.

Oli

Publié dans le Mag #66