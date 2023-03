On connaissait le "rock à papa", qui rejoint ce que Thomas VBD avait popularisé sous l'appellation "rock quoi" au milieu des années 2000 et avec les New Kidz, on a désormais du "rock de papas pour les papas (et les mamans aussi, bien sûr) qui veulent faire écouter de la musique à base de guitares saturées à leur progéniture". C'est exactement le disque que j'achèterais à mes enfants, si j'en avais, pour leur proposer une introduction ludique et bien faite à la musique du Diable.



Ces trois nouveaux garnements charentais ne sont en effet pas nés de la dernière pluie, on a pu les voir auparavant dans des groupes metal (Nihil), rock (Mary's Child), noise (Café Flesh), power-pop (MSL Jax)... Les gars maîtrisent donc leur sujet et fais-moi confiance, c'est pas le "rock quoi". Ils propagent ainsi la bonne parole pour les 8-12 ans (cible principale mais comme Tintin, ça s'adresse aux jeunes de 7 à 77 ans), sans jamais tomber dans la facilité, avec même une certaine finesse dans les paroles et thèmes évoqués : virilisme et machisme dans "Ça va pas la tête", cauchemars et solitude dans "Peur", différences dans "Wild child" (avec sa ligne de basse clin d'œil au "Territorial pissings" de tu sais qui)... Tiens, d'ailleurs, si tu aimes les références, tu trouveras aussi sûrement un peu de Rage Against The Machine dans "Libre", d'AC/DC dans "New Kidz' kiss", de The Hives dans "Trop vite" et plus généralement de fusion dans "Daddy pas cool" et sa basse groovy ou encore "Adversaire" (voire même dans la pochette avec son côté Infectious Grooves), de post-punk dans "Robots du futur", de power-pop dans le chouette "Parents"...



Bref, tu l'auras compris, III (pour troisième album) c'est un peu le rock pour les nul.les mais faut bien commencer un jour et d'une, je me répète, c'est inspiré, très bien exécuté, avec les bases qui vont bien et de deux, si tu as des enfants, tu préféreras cent fois glisser ce CD dans l'autoradio ou la chaîne du salon que le dernier truc autotuné à la mode qu'iels t'auront ramené de l'école. J'ai en tout cas trouvé mon cadeau bonus de Noël pour ma petite nièce. Ils font même des concerts ailleurs que dans les cours de récré (loués soient les instits qui les invitent), n'hésite pas, old kidz, à te faire aussi ce petit plaisir.

guillaume circus