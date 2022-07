C'est avec un plaisir non dissimulé que je rédige ce papier numérique pour dire (une nouvelle fois) tout le bien que je pense de New Favourite. Dix-huit mois après l'excellent premier EP simplement intitulé New Favourite, le trio français (cocorico !) récidive de fort belle manière avec <article<Chasing light</article>, deuxième format court qui, espérons-le, n'est qu'un délicieux avant-goût du premier album qui s'annonce orgasmique, tout simplement. Ce nouveau skeud comporte cinq titres de haute qualité, à l'énergie débordante, au son dévastateur et aux inspirations évidentes et assumées. On ne change pas une équipe qui gagne (Amaury Sauvé est de nouveau aux commandes) et 19 minutes durant, j'ai à nouveau été projeté dans un univers mêlant guitares généreuses et riffs coup de poing. L'artwork épuré pourrait suggérer qu'il suffit de suivre le bon son pour retrouver le Noble Chemin les yeux bandés. Mais c'est clairement ce qui se passe quand on écoute (et réécoute par gourmandise) les excellents morceaux de ce groupe génial qu'est New Favourite : il n'y a qu'à suivre les rythmes entraînants de l'orchestre pour atteindre la lumière. Encore un essai réussi, dans la continuité d'un premier effort parfait. Je t'encourage à relire ma chronique du numéro 43 mais surtout à te procurer ces bijoux

gui de champi