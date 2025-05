Tout a certainement commencé fin avril par un Messenger d'Arild (le chanteur leader de Neighboring Sounds) me demandant s'il était possible de leur prospecter quelques dates en France. Le temps de convoquer le comité extraordinaire de Carousel Feeling, composé de mon ami Ricardo et moi-même, pour préparer quelques recherches tous azimuts au niveau national et envoyer une palanquée de mails, on se disait qu'il nous suffirait d'attendre... et de relancer judicieusement.

Mai : Pas de réponse, c'est normal, les gens dans les salles sont très occupés, il y a beaucoup de concerts en mai.

Juin : Pas de réponse, c'est normal, les gens dans les salles clôturent leur saison.

Juillet : Pas de réponse, c'est normal, il y a les Jeux Olympiques et ils surmontent les difficultés d'organisations qui en découlent.

Août : Je suis chez moi sur mon lit, le nez au plafond, sans réponse pour une salle parisienne avec un réel sentiment d'angoisse que tout ce projet ne voit pas le jour.

Enfin, le 6 septembre, Jessica de la Mécanique Ondulatoire valide notre demande de location et de là démarrent les moteurs de la salle des machines de cette tournée.



Mercredi 20 novembre - La Mécanique Ondulatoire - Paris 11ème



J'étais occupé à la billetterie ce soir et je n'ai pas vu beaucoup le concert, mais j'ai matière à vous en parler un peu.

D'abord, on a eu tout le mal du monde à trouver un co-plateau aux Neighboring Sounds. Les groupes contactés étaient indisponibles, en gestation pour un nouvel album, les membres occupés dans des projets personnels, parfois en voyage... Ça n'a pas été évident et il fallait aussi que ça colle au style musical de nos Norvégiens, donc certains groupes nous paraissaient parfois trop punk, trop noise, trop pop, ce qui n'enlève rien à leurs talents. Depuis que je les avais vus au rez-de-chaussée de l'International, j'avais la conviction que My Thinking Face correspondrait à l'esthétique de cette date. On est enchanté qu'ils aient répondu positivement à notre appel.

Malgré tous nos efforts pour mobiliser le public parisien avec un réel sur Facebook et Insta vu plus de 10 000 fois (ce n'est pas rien), une campagne de rue avec 500 stickers collés, un concours pour faire gagner des places dans le magazine de référence New Noise (qui a cru à ce concert emo), la fréquentation sera ce qu'elle est, 30 ou 40 personnes. Il est réaliste de dire que l'emo est une musique de niche à Paris. Il a plu des cordes la veille et le froid s'est abattu aujourd'hui, plutôt que la musique de niche, le public a préféré la chaleur de son appartement.



Le show de My Thinking Face a eu l'air de plaire et de faire son effet selon les retours que j'ai eus. Ils sortiront un nouvel album courant 2025. La Méca ayant trouvé le set des Neighboring Sounds un peu court (40 minutes), j'avais demandé à Arild s'il leur était possible de jouer plus longtemps, ce fut chose faite car ils jouèrent une heure ! Je les en remercie énormément et surtout je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent des chansons de leurs précédents groupes Crash et The First Cut, que vous devriez prestement consulter sur votre plateforme favorite. En plus d'en avoir sous la pédale (tiens je commence à utiliser des mots empruntés à l'automobile), ces titres sortis de derrière les fagots sont dynamiques, énergique et entrainants. Mon ami Antoine Varosa est venu et c'est un professionnel qui a l'habitude de conduire des groupes en tournée. Je lui demande au détour d'une clope à quelle heure il faut quitter Paris pour rejoindre Nantes le lendemain. "Laisse-les dormir, part vers 11h, vous en avez pour 4h30..." Allez, au dodo maintenant.



Jeudi 21 novembre - CafK - Nantes



Nous sommes avec Thomas (batteur) à 9h pétantes devant l'agence de location. Le temps de récupérer le véhicule et le reste du groupe, il est 10h30. On a de la chance, on bénéficie d'un surclassement et nous voilà en route dans un Mercedes Vito Tourer toutes options, dont une que nous découvrirons au cours du voyage. 10h30, nous sommes dans les temps... La neige commence à tomber sur Paris et comme chacun sait, dès qu'il y a trois flocons sur la capitale, c'est la panique chez les conducteurs et les chaînes d'informations activent leurs bandeaux "Neige : Gouvernement et services publiques pouvaient-ils prévoir ?"

12h45, nous sommes sortis de Paris mais nous avons affaire à une tempête de neige, je roule donc à 90km/h et souvent à 70km/h face à cette neige qui commence à s'accumuler devant nous. Je suis un Parisien qui n'a plus de voiture et je dois enfin l'avouer aux Neighboring Sounds qui vont lire ces lignes : je conduis une ou deux fois par an, en été. Heureusement, dans ma jeunesse, j'ai mangé beaucoup d'asphalte et je reste un chauffeur aguerri. On fait un break sur l'aire d'autoroute de Chartres, avec cette tempête de neige, plus aucun restaurant n'est en mesure de prendre nos cartes de crédit (grosse panne), à l'exception de la station-service. On se contentera d'un sandwich triangle et un paquet de chips (c'était donc vrai ce qu'on m'avait dit sur la nourriture en tournée). Ce qui m'inquiète plus, ce sont les SMS d'alertes de la Préfecture qui m'annoncent la fermeture des écoles, l'arrêt de certains trains, des consignes strictes sur les déplacements... et je vois la neige qui continue à tomber. Il faut reprendre la route avant d'être bloqués dans cette station-service, avec ce régiment de militaires eux-aussi arrêtés le temps d'une pause. À l'heure qu'il est, ça doit chauffer sur les bandeaux BFM. 47 kilomètres de salage plus tard (vitesse entre 50 et 70), nous ne serons jamais aussi contents de rencontrer la pluie. Vous allez me dire Deux fré, t'es bien sympa avec tes histoires d'autoroute, mais ton report commence à ressembler à une émission de Max Meynier (Les Routiers sont sympas). Que voulez-vous, c'était dans le titre de l'article...



J'abrège donc, après la tempête de neige, voilà la tempête de vent. Thomas sera le premier à allumer l'option "Stabilisateurs du véhicule activés" car ça souffle jusqu'à 130km/h. Je reprends le volant et pas mieux, j'ai la sensation par moment de conduire un voilier tellement ça souffle, c'est donc ça d'être marin ? Entre temps, dans le Mercedes (oui, lorsqu'on a un véhicule de luxe, on ne dit pas minibus ou van, on dit le Mercedes, l'Audi ou la BMW), on échange, on parle météo, Anders (bassiste) a pris le contrôle de la musique et on se régale. Évidemment, coller cinq mecs comme nous dans un Mercedes, on fait une cure de musique qu'on aime et je fais quelques belles découvertes grâce à Anders comme Statistics et The American Analog Set. L'album qui fait unanimité est celui de Suburban Eyes. Ça sera le plus écouté je pense. Pour conclure ce voyage éprouvant pour tous (et peut-être pour toi aussi, lecteur), je passerai vite sur les deux ponts fluidifiant la circulation à Nantes qui ont été coupés à la suite de la tempête, et sur l'heure et demie pour faire les 500 derniers mètres jusqu'au CafK. On aura mis environ 8 heures pour faire 450 km.



Va-t-on enfin parler musique dans ce report ?

Pas encore, car Circles n'a pas échappé à l'embouteillage et ce sont eux qui ont tout le matos. Il n'y aura pas de balances, ça sera un line check et ça jouera, on est trop à la bourre. C'est Arild qui m'a fait découvrir Circles, et par conséquent les Neighboring Sounds sont ravis de partager l'affiche avec eux. Le show de Circles est dans la plus pure tradition hardcore, très énergique et de plein pied. La voix de Guillaume dans la lignée Fugazi, Dag Nasty m'emballe et je ne pense pas être le seul. Ça joue bien et ça joue fort, j'aurais dû prendre des bouchons. Je suis obligé d'aller dans le couloir des toilettes pour ne pas en prendre plein les oreilles. Notez que c'est appréciable de pouvoir écouter un concert à ce volume en centre-ville sans être interrompu par les autorités ou le voisinage (Bravo le Cafk et Nantes).

On se retrouve après le concert autour d'une table et de succulentes tartes maisons et quelques bouteilles de vin rouge. Je discute avec Antoine des Circles de la suite de la tournée et il s'exclame : "Le TZVR de Sant Feliu , c'est le temple de l'emo !". Ah bon, je ne connais pas, mais ça aiguise un peu ma curiosité, on verra... Petite précision, lorsque nous proposions de faire jouer NS, soit les gens étaient instantanément emballés par l'idée, soit nous nous sommes confrontés à l'infini quasi néant total du vide, en gros, aucune réponse. Antoine des Circles a trouvé que ce groupe envoyait direct. Nous dormons chez Mathias (le guitariste de Circles), non loin de Clisson, et j'en profite pour vous dire que nos chouchous de Blood Command (interview dans le Mag #58) seront au Hellfest le dimanche 22 Juin 2025. Ne les manquez surtout pas !



Setlist : Cold in the smart city, No commons, Holiday palaces, Grandhotel, Slower now, Nostalgia is a weapon, House divided, Silence afterward, Spolia, Polis.



Vendredi 23 novembre - La Mécanique des Fluides - Toulouse



Cette fois-ci, le trajet est plus long, 600 km, mais on roule tous chevaux dehors. On arrive à 15h45 à la gare de Toulouse, pour déposer le véhicule. Arild est surpris de voir des militaires armés devant la gare. Je lui explique avec une certaine dose d'humour grinçant qu'en France, on a malgré nous la tendance à fabriquer des terroristes et qu'on a toujours intérêt à garder un œil vigilant. Direction l'hôtel pour une bonne douche puis quartier libre pour chacun. J'en profite pour aller repérer les lieux du concert de ce soir. La Mécanique des Fluides est un endroit très sympa, comme son équipe, avec un large choix de bières artisanales à prix cools, dans un décor très rock. On les remercie chaleureusement de faire de Toulouse une ville rock. La scène occupe l'angle de la pièce, ce qui lui confère un coté chaleureux et fédérateur.

C'est Tonight We Folk qui nous accueille ce soir. Cette asso dynamique a déjà fait jouer un groupe norvégien, il y a quelques mois et idem, ils ont été emballés instantanément par les NS. Laurent qui officie au son fait ça aux petits oignons, la très sympathique Cathy met en place la billetterie, pendant je papote avec Nicolas, en les remerciant pour leur accueil quatre étoiles. Ce soir, la foule est massive, c'est plein, il faut se frayer un passage pour voir Auster qui démarre les hostilités. Leur indie punk aux notes psychédéliques chauffe le public, ça danse, ça bouge, il fait chaud. Leur concert terminé, je les félicite pour leur vidéo "The curse" tournée dans la ville rose. On discute, les gars ambitionnent de monter sur Paris pour jouer au Supersonic Club, trouver un producteur, c'est dire s'ils sont super motivés. Les Neighboring Sounds eux-aussi sont motivés comme jamais, et ils donneront un excellent show. Le public nombreux est réceptif et donne le change aux musiciens de Bergen. Fin du concert, on mange quelques hot-dogs en buvant des bonnes bières à la Mécanique des Fluides.



Samedi 24 novembre - TZVR - Sant Feliu de Guixols



Ce matin un beau soleil illumine Toulouse. Nous nous donnons rendez-vous à la réception pour prendre à pied le chemin de la gare. Anders et Kristian ont décidé eux de prendre un taxi. Arrivés dans le hall de la gare, nous patientons jusqu'à l'annonce du quai pour notre train qui doit nous mener à Gérone. Notre départ est dans une demi-heure, tout à coup une annonce nous demande d'évacuer la gare, suite d'un bagage abandonné. Le service de déminage est appelé des fois que cette valise contienne une bombe, notre train est dans 25 minutes maintenant et nous n'avons pas accès aux quais. Si on loupe ce train nous ne serons jamais à Sant Feliu ce soir. C'est le seul, il n'y en a pas d'autres aujourd'hui. Je commence à sentir le stress m'envahir. Anders et Kristian ne sont toujours pas là. Je me dirige vers une autre entrée de la gare et, ça passe ! On peut accéder au train et les deux derniers musiciens arrivent in extremis pour embarquer avec nous.

Nous arrivons en gare de Perpignan quelques heures plus tard. Chacun a consulté les avis Google des restaurants à proximité et ils ne sont pas brillants. Nous nous dirigeons vers le Terminus (le nom a été changé dans un souci d'anonymat). C'est un homme très courageux qui tient ce restaurant car il fait à la fois le service et la cuisine, mais il faut être aussi très courageux pour y manger. Même pas peur je prends la suggestion du jour des rognons au Banyuls et les Norvégiens s'aventurent sur cette spécialité bretonne que sont les crêpes. Il ne manquerait plus que nous soyons victimes d'une intoxication alimentaire. Mais ne parlons pas de malheur. On grimpe en hâte dans le TGV qui nous mène à Gérone. Direction l'agence de location pour une nouvelle voiture et 30 km plus tard nous voici au TVZR.



Effectivement, c'est une salle culte, qui a accueilli dans les années 90 et 2000 la fine fleur de l'emo comme Promise Ring, Planes Mistaken For Stars, Engine Down, Shipping News... Une fois de plus, la scène se trouve en angle et ce type de scène sied à merveille à NS. Ça va être très cool. Si j'ai tellement tenu à suivre le groupe jusqu'au bout, c'est que ce soir il partage l'affiche avec The Coldest July, mais en attendant, celui qui ouvre ce soir c'est Second Best, un groupe qui me conquit au fur et à mesure des compos, avec son punk aux accents pop qui sent bon la plage et le sable chaud ibérique. Plutôt pas mal. Place à The Coldest July. Ces mecs sont clairement influencés par Mineral, au point qu'un riff de "Another day" ressemblerait en tout point à un sample de l'album Endserenading. Ça vous trotte dans la tête toute la journée ce genre de track. Je ne regrette alors nullement d'avoir parcouru tous ces kilomètres car The Coldest July présente son album (8 titres) à sortir en février sur plusieurs labels dont un allemand. À suivre de très près donc.

Je discute avec Oscar le chanteur, ils ont joué il y a quelques jours et un vieux de la vieille du milieu punk-rock hispanique leur a dit que s'ils étaient sortis 20 ans plus tôt, ils auraient explosé. Il nous explique aussi que vu qu'il ne chante pas en catalan, il ne peut bénéficier d'aucune aide financière des services de la culture. Dur dur l'indé, même en Espagne. C'est le changement de plateau et Kristian (guitariste de NS) me fait remarquer très justement que comme à Nantes, Toulouse, et maintenant Sant Feliu, c'est le même morceau de Turnstile qui meuble ce moment. Il faudra que je trouve le temps d'écouter ce groupe. Les Neighboring Sounds livreront encore ce soir un excellent show et le public espagnol en redemandera. Top ! Je plaisante avec Arild sur le fait qu'on devrait continuer cette tournée pour quelques dates de plus.



Épilogue

Au petit matin, direction Barcelone à une centaine de kilomètres pour rendre la voiture et que chacun prenne son avion pour rentrer à la maison. Après les au revoir, c'est le moment pour moi de me repasser le film. Je me dis que plus nous avons été au Sud, plus le public a été chaleureux et présent. Je me demande même si j'organiserai encore des concerts à Paris dans l'avenir. Peut-être qu'avec Carousel Feeling, nous nous concentrerons sur le Sud. Qui sait ? En tout cas, je ne regrette pas tout le temps et l'énergie déployés pour organiser ce mini tour des Neighboring Sounds et avoir fait vivre le courant emo du même coup.

Merci à la Mécanique Ondulatoire, Circles, Tonight We Folk, Arild, Anders, Kristian et Thomas.