Depuis la sortie de leur album en octobre, Neighboring Sounds fait son petit bonhomme de chemin. Chronique après chronique, un peu comme d'autres construiraient brique après brique leur "home sweet home", Neighboring Sounds s'impose comme une référence de l'emo européen.



On pourrait vous dire que cet album a été enregistré aux USA que vous n'y verriez que du feu, alors que vous avez là un enregistrement des plus norvégiens puisqu'il s'agit du travail de Dag Erik Nygaard (Abbath, Blood Command) dont le studio se trouve à Bergen. La pochette est un centre-ville occidental ressemblant à un millier d'autres, elle nous interroge sur l'automatisation des transports, la numérisation de notre façon de consommer et le peu de place laissé aux plus démunis dans notre espace urbain. La musique de Neighboring Sounds, elle, est toute en finesse et puissance, un mélange jubilatoire pour ce genre de musique. Le classieux et très envolé "Cold in the smart city" ouvre l'album, des titres beaucoup plus punks comme "No commons", "Polis" et" Holiday palaces" posent solidement leurs jalons, des compos comme "Grandhotel", "Exist, that's all", "Entre nous" ont des accents plus emo pop. Seul "Moss pine" (unique morceau instrumental) offre une respiration à cet album soutenu.



Arild Eriksen, songwriter du groupe, a choisi pour ses textes la thématique de notre ère anthropocène actuelle, où la surconsommation et nos habitudes de vie ont des conséquences sur notre société et notre environnement. Cold in the smart city est donc un constat amer sur les défauts de nos milieux hyper urbains, où l'homme a perdu le sens des choses simples qui devraient le rendre heureux. Là même où existent cette aliénation entre travail et consommation par outil numérique interposé, cette désertification des rues au profit de la livraison à domicile, où les messageries instantanées font office de conversation entre amis ou voisins dans un lieu public. Par effet miroir, c'est une ode à un retour à la terre de nos campagnes et son rythme sans horloge. Le froid dans la ville n'est pas seulement une histoire de degrés Celsius, il s'agit aussi de froideur dans nos rapports aux autres.



L'album sonne très actuel tant par ses mélodies que par son énergie et devrait faire le bonheur des amateurs du genre. Probablement un must have de 2024 !