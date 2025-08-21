Chanmax, un nouvel album de Neckhole dans les bacs ! Si Angry day était sorti en 1995, il se serait forcément vu apposer un petit sticker jaune "melodious skatecore" sur le boitier. Car c'est de cette école là que vient, entre autres, le quintet, et notamment celle de la rue, des squats, des caves voûtées, plutôt que celle des teufs étudiantes dans des luxueuses maisons avec piscine. Éduqués à la scène californienne (Adolescents, Face To Face), chicagoane (Naked Raygun, Pegboy), française (Burning Heads), leur punk-rock a beau être très mélodique ("Falling down" avec son riff rappelant les Zabriskie Point, "Here she comes" qui me renvoie aux Homeboys, "Hitchhiker"...), l'heure n'est pas à la gaudriole et il est parfois salutaire de l'exprimer dans une version plus brute ("The brain") ou plus sombre ("Angry day"). Depuis 2003 qu'il sévit, formé autour d'ex ou actuels Nothing More, Lobster Killed Me, ce n'est pas le plus connu ni le plus prolifique des groupes franciliens mais c'est toujours un plaisir de constater que la flamme est plus vive que la flemme (malgré "No motivation"), et de les retrouver pour ces 8 titres catchy gravés sur un vrai disque, après quelques EPs digitaux.