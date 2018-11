Comme tu es un lecteur fidèle, tu sais que Heavy Psych Sounds Records réédite des vieux Nebula et à peine le temps de nous plaindre de ne pas avoir reçu Dos EP's qu'il était là. Cet album permet de remonter aux origines du combo puisqu'il regroupe, comme son nom l'indique, deux EPs ultra rares, les quatre premiers titres étaient sur un split avec Lowrider, les quatre suivants sont sur Sun creature, EP paru quelques mois plus tard même si deux titres étaient également enregistrés par Jack Endino à l'été 98. Les deux artworks sont dans le digipak et montrent qu'il faisait chaud à cette époque-là... Au moment de la réédition originelle, trois bonus gravés fin 2001 témoignaient de la volonté du groupe de soigner davantage le son, l'ambiance de 98 étant encore très roots avec une disto bien crade alors que les sonorités s'affinent ensuite autant que les titres se posent. Pour cette nouvelle version, deux titres s'ajoutent, ce sont deux vieux morceaux captés en live à Seattle en 99, c'est sourd avec une basse qui bouffe tout, même si on sent cette énergie brute qui anime toujours le combo. Encore merci à HPS pour cette réédition qui permettra à chacun d'écouter tranquillement un album qui a écrit l'histoire du stoner.

