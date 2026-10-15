Nastyjoe fait partie de cette nouvelle garde post-punk/coldwave hexagonale que l'on suit d'un œil attentif, aux côtés de Baston, Rendez Vous, Cathedrale ou Structures. Encore relativement discret malgré plusieurs années d'existence, le quatuor bordelais a pourtant sorti en début d'année un 1er album qui mérite largement que l'on s'y attarde. Car The house possède cette faculté de paraître immédiatement familier. En effet, les Bordelais ont parfaitement assimilé les leçons du renouveau post-punk britannique, mais en les mettent au service de chansons accessibles, énergiques, et particulièrement bien écrites. Ici, les lignes de basse mènent la danse, les guitares habillent l'ensemble avec justesse et manipulent un équilibre entre chaud et froid. Ainsi, le groupe sait autant envoyer des titres qui dégagent une sensation d'urgence ("Strange place", "Blood in the back"), tout en contrebalançant avec des tempi plus lents, voire neurasthénique, comme le final "Cold outside". Notre préférence va toutefois vers le très froid "Hole in the future", dont le refrain s'incruste durablement dans le cerveau. Une réussite parmi d'autres sur un album qui, soyons honnêtes, ne passerait certainement pas inaperçu s'il avait vu le jour de l'autre côté de la Manche.

Ted

Publié dans le Mag #71