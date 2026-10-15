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The house

NastyJoe
LP : The house
Label : M2L Music
Label : A tant rêver du roi
Style : Post-Punk / Coldwave
Date de sortie : 16/01/2026
Strange place
The house
Dog's breakfast
Worried for you
Hole in the picture
Wire
Thing's unsaid, pt I
Thing's unsaid, pt II
Blood in the back
Cold outside

Nastyjoe - The house Nastyjoe fait partie de cette nouvelle garde post-punk/coldwave hexagonale que l'on suit d'un œil attentif, aux côtés de Baston, Rendez Vous, Cathedrale ou Structures. Encore relativement discret malgré plusieurs années d'existence, le quatuor bordelais a pourtant sorti en début d'année un 1er album qui mérite largement que l'on s'y attarde. Car The house possède cette faculté de paraître immédiatement familier. En effet, les Bordelais ont parfaitement assimilé les leçons du renouveau post-punk britannique, mais en les mettent au service de chansons accessibles, énergiques, et particulièrement bien écrites. Ici, les lignes de basse mènent la danse, les guitares habillent l'ensemble avec justesse et manipulent un équilibre entre chaud et froid. Ainsi, le groupe sait autant envoyer des titres qui dégagent une sensation d'urgence ("Strange place", "Blood in the back"), tout en contrebalançant avec des tempi plus lents, voire neurasthénique, comme le final "Cold outside". Notre préférence va toutefois vers le très froid "Hole in the future", dont le refrain s'incruste durablement dans le cerveau. Une réussite parmi d'autres sur un album qui, soyons honnêtes, ne passerait certainement pas inaperçu s'il avait vu le jour de l'autre côté de la Manche.

Ted
Octobre 2026

Publié dans le Mag #71

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