Nouvel album ? Alors nouvelle bassiste, nouveau batteur et nouveau label... Les Nashville Pussy ne sont pas forcément fidèles mais avec le couple Blaine / Ruyter, on est habitué à voir les têtes changer autour d'eux et si ce n'est pas à "chaque fois" la même histoire, elle se répète souvent. Pour ce septième opus, ce sont les Frenchies de Verycords qui ont décroché la timbale et défendent le southern rock des ricains. Côté musique, pas de grand changement, du rock'n'roll à base de coups de soleil, de whisky et de nichons (pour rester poli). Une dizaine de titres avec de la place pour mettre chacun en valeur même si les solos de guitare sont moins présents que sur scène et une grosse dose d'énergie pour garder le rythme. Celui-ci ne change qu'assez peu, les Nashville Pussy taillant la route tout droit quand il s'agit de leurs compos mais prenant le temps quand il faut adapter celles des autres. Il y a, là encore, c'est une habitude, quelques reprises sur ce nouvel opus dont "CCKMP" de Steve Earle ou "Woke up this morning" de Nazareth, que ce soit pour honorer la country ou le (hard)blues, le tempo est plus sage... Ils ont été moins "respectueux" pour la cover de "Testify" de The Parliaments (groupe de doo-wop à l'origine du funk puisqu'il deviendra Funkadelic) dont ils ont surtout gardé l'esprit. Et c'est ce qu'on cherche avec les Nashville Pussy, on veut cet esprit redneck pas toujours distingué ! Et pour me contredire, c'est presque sous forme de poésie que le titre caché propose un assemblage d'extraits des paroles de leurs chansons...

Oli