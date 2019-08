Plusieurs mois après la sortie de 421, album commun avec Piano Chat délivré sous le patronyme Braziliers, les Ropoporose refont l'actualité par le biais d'une autre collaboration, cette fois-ci avec le trio belge BRNS. Ayant déjà participé ensemble a un split vinyle 45 tours en avril 2016 lors du Disquaire Day, grâce à l'appui de Richard Gauvin, programmateur des Rockomotives mais également manager des Ropoporose, c'est via la Belgique et le festival des Nuits du Botanique que cette fusion a pu opérer. Le quintet BRNSRPPRS a bossé un répertoire exclusif pour cet événement puis au fil du temps a voulu graver tout ce travail sur disque. En février dernier, le groupe devient officiellement Namdose par le biais d'un premier enregistrement sorti conjointement chez Yotanka et PIAS. Six plages musicales d'obédience rock et pop au sein desquelles les mélodies détendent l'atmosphère et l'énergie qui s'en dégage donnent la force de se lever un lundi matin.



Le parti-pris de cette nouvelle formation a été d'élaborer des chansons relativement dans l'urgence (une douzaine de jours de travail effectif ont suffit pour écrire cette oeuvre) en faisant une confiance totale au jam et en puisant dans les maquettes de chacun pour combler le manque d'idées et contrer les effets stressants d'une deadline trop pressante. Ainsi, "All that you have" devait potentiellement devenir un morceau de Ropoporose et "Wake up" un de BRNS, et la question de l'influence d'une entité prenant le pas sur l'autre sur les morceaux est quasi palpable (au minimum, sur les morceaux cités ci-dessus), cela n'endommage aucunement la cohérence de ces derniers et Namdose se révèle être un supergroupe de choix. Il est assez d'ailleurs surprenant de constater, après bien des écoutes analysées, que ce disque n'a absolument pas à rougir de sa version scénique, raison pour laquelle le groupe s'est réuni à la base de ce projet.



Ceci étant dit, et je le répète une nouvelle fois, c'est littéralement sa force mélodique, l'énergie de ses morceaux rayonnants, sa perméabilité et son immédiateté qui lui confère autant d'importance que ça soit sur disque ou sur scène. Namdose, c'est six pièces aux humeurs différentes menées par la voix juvénile de Pauline et celle prenante de Timothée, une pop intrépide aux chemins tantôt escarpés ("All that you have"), bosselés ("Off the hook") ou sinueux ("Fast") qui sait aussi faire l'éloge d'une agréable douceur que ce soit par intermittence ("Wake up") ou non ("You can dance"). À écouter d'urgence.

Ted