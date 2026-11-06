Je ne pense pas que ce soit dû uniquement au fait que les deux groupes sortent leurs albums à la même période, mais bien parce que le timbre de Pierre-Yves ainsi que son attitude (cette forme de nonchalance qui, sans avoir l'air d'y toucher, trouve des mélodies imparables) ressemblent beaucoup à ceux de Simon que je réduirais rapidement NadjaNoise à un Exsonvaldes qui ne chanterait qu'en anglais (ou presque, "Opium" est en français). C'est à la fois attractif et réducteur, accrocheur parce que les amateurs de pop mélancolique manquent certainement de références françaises dans le genre, et simpliste parce que le jeune combo a sa propre identité et qu'il trouve certainement ses influences ailleurs : en Scandinavie, chez Slowdive pour l'aspect shoegaze ? Certainement du côté de Sonic Youth ou Lush pour remonter le temps... Le trio nous dirait certainement de ne pas trop chercher à lui coller des étiquettes, préférant laisser vagabonder l'esprit au gré des idées, il faut se dessiner son univers, y voir ce qu'on a envie d'y voir, inventer son rêve avec cette bande son bien rythmée, mélodique et onirique.

Oli

Publié dans le Mag #71