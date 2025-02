Le temps de prendre une bonne inspiration et la magie opère dès cette introduction fracassante. Pour peu que l'on soit un peu réceptif à la musique de My Own Private Alaska, on est forcément chamboulé par ce mélange de sonorités qui provoquent des émotions fortes.



La voix de Matthieu, parfois renforcée par des chœurs, varie ses intentions et perfore toutes les armures. Soutenu par des claviers qui se comportent comme des guitares, il nous emmène très loin et se permet de fracasser ses mots contre des murs invisibles ("Ka ora" est un modèle du genre, déployant une violence phénoménale sans renforts de distorsions, "We'll all die (but you'll be first" est pas mal non plus dans une approche carrément punk). Capable de créer une tension épidermique, MOPA panse également les blessures et cajole avec une voix plus douce ("Touch again") ou des mélodies moins agressives ("Burn, and light the way" même si la fin du titre est pour le moins angoissante). Le groupe explore ses idées à fond, ne reculant devant aucune tentation : des samples, des rythmes ultra hâchés, des phrasés explosifs, pourquoi pas ? Et pourquoi pas enchaîner tout ça dans un même morceau, ça donnerait "Question mark" qui te réserve encore d'autres surprises. Je ne sais pas si c'est parce que ça faisait quelques temps que je n'avais pas écouté le groupe, Let this rope cross all the lands date d'il y a deux ans et apportait peu de "sang frais", mais je suis de nouveau complètement bluffé par leurs forces. Ce côté sauvage et indomptable qui définit si bien ce groupe semble toujours "neuf" alors qu'on devrait y être un peu plus habitué. C'est certainement aussi leur grand talent de continuellement se renouveler en gardant une formule rare et une énergie débordante.



Avec une telle intensité durant près de quarante minutes, il serait temps d'éteindre les lumières, mais MOPA implore de tout allumer ("All the lights on") comme pour que son œuvre soit enfin contemplé dans son ensemble. À l'image de la création de Jouch pour l'artwork (vraie installation ?), les sources lumineuses ressortent davantage quand tout est sombre autour d'elles.

Oli

Publié dans le Mag #62