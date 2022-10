Profilant son retour sur les scènes avec un nouveau line-up et un EP mixant oldies, goodies et inédits, My Own Private Alaska se plie à notre intervi OU pour éclairer quelques points avec des choix cornéliens.

My Own Private Alaska Jordi ou Mathieu ?

Mathieu L. : Jean-Pierre.



Cats on Trees ou Agora Fidelio ?

MiLKa : Cats on Trees, c'est la famille, c'est le S ! Nina est la maman de mon fils, on est en lien étroit pour l'éducation de notre gamin, on s'entraide, on communique beaucoup, il y a toujours beaucoup de bienveillance entre nous, je ne peux souhaiter que du bien à son groupe ! Mais d'un point de vue artistique, je suis obligé de choisir Agora Fidelio. Sans parler des parties vocales, pour être objectif en se concentrant sur l'instrumental pur, on est quand même d'accord qu'Agora était le meilleur groupe du monde non ? (rires) Particulièrement mélodiquement, guitare / basse, ce qu'ont écrit Jouch et Pelo, ou Jouch et Akira avant, c'est tellement incroyable. On a rebouffé tous ensemble l'année dernière d'ailleurs pour parler du présent. Peut-être du futur...



Composition ou cover ?

Mathieu : Composer des covers.

MiLKa : Tristan te dirait qu'il ne sait jouer que ce qu'il a composé ! Donc composition, assurément, pour MOPA . Même si j'ai forcé ce dernier à reprendre du Metallica et du Gilbert Montagné pour un festival rigolo et décalé un jour. Il l'a fait vraiment parce qu'on est amis car c'était une souffrance pour lui ! (rires)



Inédit ou réécriture ?

Mathieu : Réécrire l'inédit.

MiLKa : Tu dois dire ça car certains morceaux de MOPA ont 2 ou 3 versions. On a simplement fait une fois sur un EP qui s'appelait les Red sessions des versions acoustiques. Ça répondait à une demande car notre attaché de presse avait des propositions du Mouv', de France Inter ou de Goom Radio, l'émission de Mc Fly & Carlito à l'époque, pour faire des acoustiques en live. On a testé et on a pu redécouvrir une dimension plus intimiste et sensible dans nos morceaux, un peu ambiance Nick Cave / Tom Waits, c'était super enrichissant. Et à côté de ça, il y a tout simplement des versions "bourinnes" démos 2007 qui ont été réenregistrés chez Ross Robinson aux USA pour sortir en 2010, mais ça, c'est le lot de n'importe quel groupe d'avoir des "versions démo" et des "versions albums".



My Own Private Alaska ou Amen ?

MiLKa : Tu te doutes que je vais répondre Amen. Entre les deux, il y a un écart de fou, au niveau de la profondeur de l'intention artistique, de la véracité émotionnelle. On a su avancer dans notre trajectoire en tant qu'interprète. La démo, c'était une époque où beaucoup de groupes, y compris nous-mêmes peut-être, étaient dans la performance. Le métal est rempli de groupes comme ça. Celui qui va le plus vite. Celui qui gueule le plus grave, etc. On a su lâcher ces mauvaises considérations avec Ross, ne pas être le "monstre de foire", le groupe "bourrin" screamo, "où y a pas de guitare, y a que du piano, tu vas voir !" (rires). On est devenu un vrai groupe, avec un vrai propos. Il y a toujours une frange de fans qui préféreront la "démo" de tous leurs groupes favoris. Et te diront que le meilleur album de Slipknot, de Envy, de Led Zep, c'est cette vieille cassette qui a jamais été commercialisée, et que eux, connaissent. Il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans je trouve, et beaucoup d'intellectualisme mal-placé. On en trouvait beaucoup dans le screamo et le HxC en général où des gens te sortaient toujours des groupes incroyables du fin-fond de la Slovaquie ou du Japon, surtout pas de France ! (rires), et le jour où ces groupes sortaient un skeud et devenaient connus, c'était devenu de la merde. Y a eu une étude sociologique sur ça, très intéressante, qui dit qu'en fait, on ne préfère pas les "premiers disques" de nos artistes favoris, on préfère "l'âge qu'on avait quand on a découvert ces disques". Et du coup, c'est clair que tu préfères l'insouciance de tes 20 ans, à ta vie rangée à 30/35 ans avec ton crédit et tes chaussures en cuir. Faites l'expérience, ça se vérifie.



Mathieu Ezan ou Jouch ?

Tristan : Jean-Michel Lesdeux.



Ross Robinson ou Baptiste Bouchard ?

MiLKa : Ross est à part. Il est inclassable. Ce mec est touché par l'indicible. Pour de vrai, il sait faire sortir le plus vrai, le plus touchant, le plus viscéral, de n'importe qui. La plupart du temps, c'est très douloureux, car on peut passer sa vie à se mentir et à se rassurer dans les cases qu'on a soi-même construites pour soi, afin d'apparaître sous les meilleurs traits aux yeux des autres. Mais ces postures ne touchent pas toujours le public, et lui connait cette science-là. Mettre des micros aux bons endroits, faire Rec-Play avec dextérité, beaucoup de prods savent faire ça, et y en a énormément d'excellents, mais lui maîtrise ce "plus" qui fait que ces disques nous ont toutes et tous marqués et émus. Plus qu'impressionnés.

Mais je crois que Baptiste, juste après Ross, pour de vrai, est le prod qui est parvenu à tirer le plus de MOPA à l'époque. L'EP qu'on avait enregistré pour le marché russe et chinois à l'époque, en 2011, A red square sun, a un son incroyable, qu'on adore tous encore. Il avait à la fois la connaissance technique pour faire sonner MOPA comme on le souhaitait, avec déjà ce petit côté 80's 2.0 dans certaines reverb, les snare gatées de The Cure repris par Interpol et consorts., dans certains sons pré-synth waves, et aussi la sensibilité du très bon musicien qu'il était. Il travaille plus dans ce milieu mais ce gars avait vraiment un énorme talent.



I Am Recordings! Ou AWAL ?

Tristan : Oui.



Studio ou live ?

Tristan : L'Oréal.



Dans le vent ou en salle ?

Tristan : Salle ouverte.

Milka : Je crois que tous les batteurs.ses te répondront : dans le vent, car ils peuvent taper aussi fort qu'ils veulent sans qu'on les fasse chier ! (rires)



ArcTanGent ou Hellfest ?

Tristan : Les deux mon capitaine.



Rimbaud ou Verlaine ?

MiLKa : Je suis un grand fan de Rimbaud. On l'oublie souvent, mais tout ce que ce mec a écrit, il l'a écrit en quelques années. Il meurt à 37 ans, après avoir brûlé la chandelle par les deux bouts. Rimbaud, c'est un peu le Kurt Cobain de la littérature du XIXème, mais sans le succès, car quand il meurt, tout le monde s'en fout dans la presse ! D'ailleurs, dans ce parallèle, Courtney Love, c'est Verlaine. Il est également talentueux mais à mes yeux, beaucoup beaucoup beaucoup moins. On parle sans cesse de la "musicalité" de Verlaine, tout ça parce qu'il se spécialise dans les vers impairs. Mais relisez Verlaine. ça ne groove pas ! Moi, je ne trouve pas ça musical spécialement. Et au niveau du rythme, je trouve qu'un Victor Hugo ou un Louis Aragon est mille fois au-dessus. D'ailleurs, a-t-on déjà mis Verlaine en musique ? Non ? Hasard ou coïncidence ? (sourires)



My Own Private Alaska Vinyle ou digital ?

Jordi : En tant que consommateur, digital, je ne pourrai jamais me passer d'avoir tous mes artistes favoris à portée de main avec mon téléphone, la possibilité de faire des playlists, d'écouter celles d'autres personnes qui ont des goûts proches des tiens. En tant que musicien je préfère fournir un beau vinyle au public, qu'un morceau MP3 qui va rapporter 000000.1 euro.



Karma ou justice ?

Jordi : Je crois au Karma, peu importe la forme qu'il prend, mais aussi en la nécessité de la justice, impartiale, équitable et à qui on donne des moyens d'opérer.



Idaho ou River ?

Tristan : Into the wild.



River Phoenix ou Keanu Reeves ?

Tristan : Sean Penn.



Chopin ou Liszt ?

Tristan : Je ne connais aucun des deux.



Musique ou Géopolitique ?

Jordi : Je suis très intéressé par la géopolitique et en ce moment très déprimé par celle-ci. L'avantage de la musique étant que même si elle est parfois elle aussi déprimante ou mauvaise, elle ne tue pas des milliers de personnes en en mettant des millions d'autres sur les routes.



Russie ou Ukraine ?

Jordi : Sans la géopolitique on aurait dû jouer dans les deux en ce début avril. J'espère surtout que cette horreur de guerre va s'arrêter le plus tôt possible, ça me déprime de voir des civils se prendre des bombes sur la gueule, des soldats s'entretuer alors que la planète crève à petit feu, qu'on ne fait rien et que ça va être encore être relégué un peu plus loin dans les préoccupations des gens mais surtout des gouvernants.

Milka : On a des partenaires des deux côtés de la frontière, qui vivent des choses compliquées qu'il est confortable de commenter à distance en France. Notre positionnement peut avoir des retentissements concrets sur leur vie professionnelle future. Ces gens savaient s'entendre et travailler ensemble, nous espérons que cela pourra l'être à nouveau dans le futur. Nous les respectons et leur souhaitons à toutes et tous la paix et la sécurité. On est très très émus de voir toutes les villes où l'on a joué avec MOPA touchées par ce conflit. Les moments vécus là-bas dans cette partie du globe sont toujours tellement forts émotionnellement pour le public et nous-mêmes.



Stop ou encore ?

MOPA : A bientôt.

Merci à My Own Private Alaska !

Photos : JC Forestier

Oli