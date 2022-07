Sentiment partagé au moment de chroniquer cette nouvelle production signée My Own Private Alaska parce que si le "retour" du groupe nous a clairement excité, le soufflet est assez vite retombé étant donné que ce disque est plus un teasing. Alors, certes, un groupe s'est reformé autour de Mika et Tristan puisque Jordi est arrivé à la batterie et que Mathieu ajoute une partie basse au clavier mais pour l'heure, ils se sont surtout attachés à revisiter de vieux morceaux. Pas évident donc de jauger les nouvelles directions car si c'était pour réenregistrer la même chose, il n'y aurait pas eu d'intérêt, le "Red" est ainsi très logiquement plus vénèr que celui paru sur A red square sun (2011), les deux autres morceaux de cet EP confidentiel ("There will be no one" et "Speak to me") ont aussi le droit de revenir dans la lumière (et pas celles des bougies), le premier est bien plus nerveux, le second, larmoyant et bien plus marqué par des sentiments contradictoires attire davantage l'attention. "Ego zero" nous ramène aux débuts de leur histoire (le titre est paru sur My Own Private Alaska en 2007 mais c'est ici une version enregistrée avec Ross Robinson quelques années plus tard) et à l'essence même du projet : la voix de Mika en funambule sur un fil qui traverse des étendues dessinées par des notes de piano, la base avec un tas de petits trucs en plus. Histoire d'ajouter de la matière, la bande est allée enregistrée live et dans le vent breton deux des hits de Amen : le chaleureux et déchirant "Just like you and I" et le difficile à suivre mais envoûtant "Amen". Cet ensemble assure le gros "fan service" et nous tient en haleine pour la suite mais à quoi s'attendre ? Pas évident à dire car de vraiment neuf, nous n'avons que "Your shelter" (en version studio et en version live), un titre qui attaque tambour battant et ne perd pas de temps (moins de trois minutes), un morceau (dont des mots donnent son nom à l'EP) où le scream tient toute sa place et où Mika varie avec délice son chant comme pour nous dire que pour la suite... tout est possible.

Oli